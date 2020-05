PM: Inside Xbox und Xbox 20/20: Wirf am 7. Mai einen Blick auf die Zukunft von Xbox (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine neuen Konsolen-Generation, eine Welle brandneuer Spiele und die Einführung von Game-Streaming: Ein ohnehin spannendes Jahr 2020 stellt uns alle vor dem Hintergrund von COVID-19 vor eine ungeahnte Herausforderung. In diesen Zeiten umso mehr, steht für Xbox die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Partner und Fans an erster Stelle. Gleichermaßen möchten wir die Community transparent daran teilhaben lassen, was wir aktuell tun und welche Entscheidungen wir in diesen entscheidenden Zeiten treffen.

Zweifellos bringt uns dieses Jahr dazu, die Art und Weise zu überdenken, wie wir besondere Gaming-Meilensteine feiern. Wir wissen nun, dass wir zur Feier dieser Ereignisse womöglich nicht an einem Ort zusammenkommen können. Umso mehr folgen wir dem Vorbild engagierter Xbox-Spieler, Familien und Freunden, die zu Hause bleiben, die Kurve abflachen und damit das Richtige tun. Wir stellen uns aktuell die Frage, wie wir das Gefühl der Aufregung und Vorfreude mit der Community teilen, das wir sonst während der großen Gaming-Momente des Jahres gemeinsam verspüren.

Für Xbox ist 2020 ein ganz besonderes Jahr, denn unsere Konsole der nächsten Generation ebnet den Weg dafür, dass unsere Spiele und Services noch besser ineinandergreifen und für ein außergewöhnliches Spielerlebnis sorgen:

Es gibt also jede Menge Grund zur Vorfreude. Und in einem Jahr, das uns auch jede Menge Entbehrungen abverlangt, ist das dringend nötig! Mit all diesen Gedanken im Hinterkopf schaffen wir bei Xbox neue Möglichkeiten, Gaming gemeinsam zu zelebrieren und mit der globalen Community zu feiern.

Beginnend mit der nächsten Episode von Inside Xbox am 7. Mai starten wir mit einer Reihe monatlicher Events rund um Xbox mit dem Titel Xbox 20/20. Mit diesen monatlichen Events treten wir von Xbox gemeinsam mit der Community in Austausch und feiern gemeinsam all die aufregenden News aus dem Xbox-Kosmos. Dazu gehören die neusten Updates rund um Xbox Series X, die Xbox Game Studios, den Xbox Game Pass und Project xCloud. Jeder Monat bietet etwas Neues! Hier auf Xbox Wire DACH erfährst Du zukünftig weitere Details zu den kommenden Formaten.

In der Mai-Ausgabe von Xbox 20/20 dreht sich alles um die ersten Gameplay-Eindrücke, Trailer und Vorschauen zu einigen Spielen der nächsten Generation. Mit dabei sind Titel internationaler Entwickler und Partner, wie etwa Ubisofts jüngst angekündigtes Assassin’s Creed Valhalla. Du erfährst außerdem direkt von den Entwicklern, wie sie das beeindruckende Potenzial der Xbox Series X für ihre kommenden Titel nutzen werden.

Wir kündigen Titel an, die die neue Smart Delivery-Funktion unterstützen, mit der Du Titel auch über verschiedene Konsolen-Generationen hinweg immer in der aktuellsten und besten Version spielst. Zudem sind all diese Titel Xbox Series X Optimized. Sie nutzen also die leistungsstarken Features der Xbox Series X, darunter 4K-Auflösung mit bis zu 120 Frames pro Sekunde, DirectStorage, hardwarebeschleunigtes DirectX-Raytracing, superschnelle Ladezeiten und vieles mehr, für ein noch mitreißenderes Spielerlebnis. Noch mehr Details zu den technischen Features der Xbox Series X erfährst Du in unserem Xbox Series X Tech-Duden.

Im Juli wiederum liegt der Fokus auf den fantastischen Spielen, die aktuell von den Xbox Game Studios entwickelt werden. Auch hier erwarten Dich erste Gameplay-Einblicke sowie spannende Hintergrundinformationen von den Entwicklern. Überdies kündigen wir erstmals neue Spiele an, auf die Du Dich schon bald freuen kannst.

Verfolge die neue Episode von Inside Xbox am 7. Mai ab 17:00 Uhr auf folgenden Kanälen:

Der Live-Sprachsupport für die Episode ist in Englisch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Französisch, Deutsch und Italienisch verfügbar und enthält Live-Audiobeschreibungen unter /MixerAD.

In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass Spiele als Quelle der Unterhaltung, zur Inspiration und zur Stärkung der sozialen Beziehungen untereinander wichtiger sind als jemals zuvor. Während Du weiter gemeinsam mit Deinen Freunden spielst, warten schon bald weitere News über die Zukunft von Xbox auf Dich.

Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft, die Team Xbox gemeinsam mit der Community erschaffen wird. Als ich letzten Dezember Teil des Xbox Marketing-Teams wurde, hatte ich diese Vision als persönliches Ziel fest im Blick. Heute fühle ich mich bestätigter denn je, dass wir dieses Ziel alle gemeinsam erreichen werden.

Bleibt gesund, achtet aufeinander und passt auf Euch auf.