The Last of Us - Part 2: Leak-Statement / Gold-Status erreicht

In einem Video gab Neil Druckmann bekannt, dass The Last of Us - Part 2 nun Gold-Status erreicht hat und dem Release am 19.6.2020 nichts mehr im Wege steht. Der Creative Director und Lead Writer von Naughty Dogs heiß erwarteten Action-Adventure gab zudem ein Statement bezüglich der kürzlich aufgetauchten Story-Leaks ab.

Druckmann betont, dass The Last of Us - Part 2 seine Wirkung aus dem Zusammenspiel vieler Elemente wie Level-Design, Gameplay, Soundtrack entfalte. Selbst beim Team, das den Titel in- und auswendig kennt, löse die Gesamterfahrung immer noch etwas aus:

Egal, was ihr gesehen, gehört oder gelesen habt. Nichts kommt dem gleich, das Spiel von Anfang bis Ende zu spielen. Es ist ein Spiel. Man muss es spielen.

Wie beim Vorgänger The Last of Us (im Test, Note 9.0) spielt die dramatische Handlung um die Protagonisten Ellie und Joel in den postapokalyptischen USA eine große Rolle. Das geleakte Material aus einer früheren Version des Spiels verriet entscheidende Story-Momente und wurde vermutlich von Hackern von Servern des Entwicklers entwendet – nach Angaben von Sony ist entgegen anderslautender Gerüchte kein Mitarbeiter des Publishers oder bei Entwickler Naughty Dog für den Leak verantwortlich. Seit dem Leak verbreiten sich Spoiler unkontrolliert in den sozialen Medien. Der offizielle Twitter-Account zum Spiel warnt selbst wegen des Spoiler-Risikos davor, die Kommentare unter dem Tweet mit Druckmanns Video-Botschaft zu lesen.