Nach 20 Jahren: Microprose meldet sich mit drei neuen Spielen zurück

PC MacOS

„Das ist nur der Anfang!“ Mit diesen Worten meldet sich eine der wegweisendsten Spieleschmieden der 80er und 90er zurück. Fast 20 Jahre gab es keinen neuen Titel mit dem Microprose-Logo, seit der Mutterkonzern Hasbro im Jahr 2001 von Infogrames geschluckt wurde. Nun stehen gleich drei neue Spiele in den Startlöchern. Und natürlich bleibt Microprose seinem Faible für Militärsimulationen treu.

Second Front

Direkt in den Zweiten Weltkrieg geht es mit dem Rundentaktik-Spiel Second Front, für das die Entwickler eine taktische Sandbox versprechen. 40 Fußeinheiten, 200 Panzer und Fahrzeuge sowie Kampagnen auf Seiten der Deutschen, Russen und Amerikaner, diverse Szenarien und ein umfangreicher Editor stehen dabei zur Verfügung. 3D-Grafik und Anspruch sollen dabei die Faszination eines Tabletop-Games einfangen und „tiefgehender als euer durchschnittlicher Xcom-Klon“ sein. Tiefgehend soll jedoch nicht kompliziert bedeuten, heißt es in der Ankündigung. Vor allem das User-Interface will man mit Tooltips und klaren Icons transparent und einsteigerfreundlich gestalten. Nach dem (nicht genannten) Release sollen regelmäßige Inhalts-Updates wie Wüsten- und Dschungel-Szenario oder Lufteinheiten folgen. Den Trailer zu Second Front findet ihr am Ende dieser News.

Sea Power

Vom Weltkrieg in den Kalten Krieg schaltet die Militärsimulation Sea Power. Hier bestimmen Einsätze zu Wasser auf Seiten der NATO oder den Truppen des Warschauer Paktes das Geschehen. Schauplätze sind Europa und der Persische Golf, wo nebenbei noch der Konflikt zwischen Iran und Irak schwelt. Glücklicherweise rein fiktiv-historische Gefechte über und unter Wasser bestreitet ihr als Kommandant auf einem Kriegsschiff, schickt an ausgewählten Orten Amphibienfahrzeuge an Land, solltet jedoch darauf achten, die Lage nicht unnötig eskalieren zu lassen. Auch zu Sea Power hat Microprose einen Trailer veröffentlicht.

Task Force Admiral

Militärische Aktionen zu Wasser und in der Luft fordert der Task Force Admiral Vol.1 - American Carrier Battles – so der volle Titel –, bei dem ihr in den Pazifikkrieg des Jahres 1942 zurückversetzt werdet. In „dem Besten aus Wargaming und Simulation“ leitet ihre eine US-Flotte mit einem Flugzeugträger und findet euch in einem historisch korrekten Kriegsszenario wieder. 95 Schiffstypen und 42 Flugzeuge sind in die Singleplayer-Simualtion eingebaut. Die Feature-Liste, die Microprose auf seiner Homepage veröffentlicht hat, legt die Vermutung nahe, dass wir es hier mit einer so akuraten und umfangreichen Simulation zu tun bekommen, wie sie in der Hochphase des Studios üblich war. Realistische Ballistik, exakte Schadensmodelle, über 30 Szenarios, verschiedene Schwierigkeitsgrade und einen Szenario-Editor sind nur einige der Punkte. Einen genauen Termin gibt es für Task Force Admiral ebenfalls noch nicht, aber einen Trailer.