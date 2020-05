EA Play Live: Digitales Event am 12. Juni 2020 angekündigt

Seit einigen Jahren veranstaltete Electronic Arts vor Beginn der Electronic Entertainment Expo das Event EA Play mit zahlreichen Ankündigungen in Los Angeles. Auch wenn die E3 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfindet, hat der Publisher-Gigant nun offiziell den Termin für das erstmals rein digital stattfindende EA Play Live bestätigt: Am Freitag, den 12. Juni 2020, um 01:00 Uhr deutscher Zeit wird die Live-Übertragung starten, die Spiele-Weltpremieren, Community-Inhalte und mehr verspricht.

Eine Besonderheit von EA Play war, dass Besucher vor Ort Titel anspielen konnten. Ob EA dies nun ebenfalls in die digitale Sphäre verlagert (etwa in Form von Demos), will der Publisher aktuell noch nicht verraten.