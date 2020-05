Star Wars Jedi - Fallen Order: Kostenloses Update zum Star-Wars-Tag

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Unter Jedi-Jüngern ist der 4. Mai seit geraumer Zeit als der Star Wars-Tag bekannt. Grund dafür ist ein Wortspiel mit der englischen Aussprache des Datums: May the 4th be with you. Passend zu diesem Tag der Feierei hat Respawn Entertainment ein kostenfreies Inhalts-Update für Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test, Note: 8.5) veröffentlicht.

Als größte Neuerung wird das Meditations-Training eingeführt, dass ihr von jedem Rastpunkt im Spiel aus ansteuern könnt. Aufgeteilt ist dieses in zwei Modi. In den Kampf-Herausforderungen müsst ihr gegen Wellen von Gegnern antreten, jeder der quer durch die Galaxie verstreuten Schauplätze bietet seine ganz eigenen Hürden, die ihr überwinden müsst. Die insgesamt zwölf Herausforderungen richten sich laut den Entwickler an sehr erfahrene Spieler, die Cal bereits maximal aufgelevelt haben. In jeder könnt ihr bis zu drei Sterne verdienen: einen für den Abschluss, zwei für den Abschluss ohne euch zu heilen und drei für den Abschluss ohne Schaden zu nehmen. Habt ihr insgesamt zwölf Sterne gesammelt kriegt ihr drei Kostüme für BD-1.

Der zweite Modus des Meditationstrainigns ist das Battle Grid. Auf einer Art Spielbrett schustert ihr euch komplett frei eure eigenen Herausforderungen zusammen. Ihr dürft frei entscheiden, welche Gegner ihr angehen wollt, wie umfangreich der jeweilige Kampf wird und könnt die Schwierigkeit auf eine von vier Stufen festlegen.

Damit ihr die Meditations-Trainings nutzen könnt müsst ihr allerdings eine weitere Neuerung des Updates erreicht haben: Die New Journey+. Wenn ihr Star Wars Jedi - Fallen Order beendet habt, dann dürft ihr das Spiel erneut in einer höheren Schwierigkeit angehen. Eure Fähigkeiten müsst ihr neu erlernen, gefundene kosmetische Items aus eurem ersten Durchgang bleiben erhalten.

Neben diesen großen Inhalten bietet das Update noch ein paar kleinere Verbesserungen. Button-Mashing-Quick-Time-Events dürft ihr nun überspringen, auf Wunsch müsst ihr den Kletter-Knopf nicht mehr gedrückt halten, wenn ihr für Interaktionen eine Taste nur noch antippen wollt könnt ihr das nun einstellen und die Textgröße dürft ihr nun ebenfalls anpassen.