Retrokompott 116: MSX Teil 4

Folge 116 des Retropodcasts von Patrick Becher und Robin Lösch ist erschienen. In den knapp sieben Stunden wird natürlich als Hauptthema die MSX-Rechner-Familie weiter behandelt. Die beiden Experten Markus und Michael sprechen auch in dieser Ausgabe über Spiele für diese Nischencomputer der Achtziger Jahre, bevor sie das Thema in der nächsten Folge zum Abschluss bringen werden. Markus ist zusammen mit fabskimo auch im umfangreichen Rahmenprogramm von Folge 116 zu Gast.

Neben den Retro Quickies ist auch das Quiz wieder mit dabei. Der Kandidat dieser Ausgabe ist Kaiko-Gründungsmitglied Peter Thierolf. Die Pretty Old Pixel sprechen über den ersten Teil der Civilization-Reihe und zwei Audio-Mitschnitte der Video-Stammtische zu Top Banana und Ghouls'n Ghosts runden diese Ausgabe ab. In der Rubrik Retro-Play geht es dieses Mal um das Spiel Drelbs für den C64.

Für genügend Podcast-Futter sollte also gesorgt sein. Falls ihr doch knapp an Hörmaterial sein solltet: seit einigen Wochen bietet der Retrokompott die wöchentlich stattfindenden Stammtische kostenlos als Download an, bis sich die Corona-Lage wieder beruhigt. Normalerweise ist von diesen Stammtischen nur die erste Stunde frei für alle und die restlichen Stunden nur für Unterstützer. Auf Youtube könnt ihr euch sowohl die Highlights als auch die kompletten Video-Stammtische anschauen. Unter dieser News eingebunden ist die Highlightfolge zu Ghouls'n Ghosts.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 17. Mai 2020 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet bereits am 8. Mai ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt. Und neu im Programm ist der Video-Stammtisch, bei dem live einzelne Titel per Zoom-Konferenz gespielt werden