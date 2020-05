Assassin's Creed Valhalla: Infos über eigene Siedlung & mehr

PC XOne PS4

Vergangene Woche bestätigten sich die hartnäckigen Gerüchte um ein Assassin's Creed mit Wikinger-Szenario, als Ubisoft Assassin's Creed Valhalla offiziell ankündigte (wir berichteten). Inzwischen gaben Entwickler in Interviews weitere Infos zum kommenden Open-World-RPG preis.

Im neuen Assassin's Creed wird Held Eivor (alternativ könnt ihr zu Beginn wieder eine Heldin auswählen und die Spielfigur stärker individualisieren als zuvor) immer wieder zu seiner Siedlung zurückkehren, die durch euren Fortschritt im Spiel wächst. Gegenüber Eurogamer betonte Lead Producer Julien Laferrière die Bedeutung des Heimathafens. Statt die Karte in einer endlosen Reise aufzudecken wie in Assassin's Creed Odyssey (im Test, Note 8.0), ist die Siedlung in Valhalla Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Ihr werdet euer Wikingerdorf wachsen sehen. Neue Gebäude wie Barracken, eine Schmiede und eine Tätowier-Hütte entstehen, die ihr anpassen und upgraden könnt. Eure Clanmitglieder werden darin leben. Sie wird das Zentrum der Quests sowie Romanzen und der Ort, wo sich die Konsequenzen eurer Handlungen niederschlagen – etwa von Hochzeiten mit Mitgliedern anderer Clans oder von "harten Entscheidungen". Laferrière erklärt:

Das hat die Gestalt des Spiels wirklich verändert. [...] Die Siedlung verändert die Struktur. Du gehst auf Abenteuer und dann hast du Anreize, zurückzukehren. Es hat verändert, wie wir den Titel spielen – zumindest ist das die Wette, auf die wir uns einlassen.

Im Enthüllungstrailer spielte der Konflikt von Wikingern und den Bewohnern der britischen Inseln eine große Rolle: Wenig überraschend wird eure Siedlung auf eben diesen Inseln entstehen. Zu Beginn werdet ihr mit Eivor in Norwegen die Bedingungen miterleben, die Eivor nach Britannien treiben, wo der Großteil von Assassin's Creed Valhalla angesiedelt sein wird. Bei euren Abenteuern trägt euch euer Langboot durch Meere und Flüsse und ihr habt wieder einen Vogel als Späher – bei dem Szenario haben sich die Entwickler natürlich für einen Raben entschieden.

Press Start konnte Creative Director Ashraf Ismail (der bereits an Assassin's Creed 4 - Black Flag und Assassin's Creed Origins mitwirkte) einige Details entlocken. Ismail bestätigte, dass Überfälle ein wichtiges Element von Valhalla werden und ihr neue Mitglieder für eure Truppe in der Welt rekrutieren und anpassen können werdet. Das Rollenspiel-System und die Charakterprogression sollen sich anders als in Origins und Odyssey anfühlen. Das klassische Level-System wird zugunsten eines Power-Werts abgeschafft, der mit dem Erlernen neuer Skills aus dem sehr großen Skilltree steigt. Außerdem soll es laut Ismail möglich sein, jederzeit von England wieder für einen Abstecher nach Norwegen zu segeln.

Assassin's Creed Valhalla erscheint im Winter 2020 nicht nur für PC, PS4 und Xbox One, sondern auch für die Nextgen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Die vollständigen Interviews findet ihr in den Quellen verlinkt.