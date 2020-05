PM: Vader Immortal: Launch einer Star Wars VR-Serie für PlayStation VR in Kürze (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mark Miller, Executive Creative Producer at ILMxLAB:

Ich freue mich, euch heute mitteilen zu können, dass Vader Immortal: A Star Wars VR Series im Laufe des Sommers für PlayStation VR erscheint. Und das beste: Die komplette Serie wird erhältlich sein – alle drei Episoden und Lichtschwert-Dojos werden erstmalig zusammen zum Kauf angeboten.

Im Jahr 2016 erwähnte ILMxLAB zum ersten Mal, dass eine bahnbrechende VR-Serie rund um Darth Vader entwickelt werden soll. Ziel war es, eine neue und einzigartige Geschichte über einen der berüchtigtsten Bösewichte in der Galaxis zu erzählen.

Wir wollten, dass ihr tief in die packende Geschichte von Star Wars eintauchen könnt – so, wie es eben nur in einer VR-Umgebung möglich ist. Dank VR seid ihr mitten im Geschehen, lernt die fantastischen Charaktere persönlich kennen und bringt mit euren Handlungen die Geschichte voran.

Vor meiner Arbeit an Vader Immortal habe ich zusammen mit der Lucasfilm Story Group Star Wars-Geschichten für Spielfilme entwickelt. Die Aufgabe bei diesem Projekt bestand nun darin, dieselbe Technik und Sorgfalt wie in unseren Filmen auf diese neue Art des Geschichtenerzählens anzuwenden. Natürlich steht bei einer Marke wie Star Wars Qualität an oberster Stelle.

Daher haben wir besonders hochwertige Grafiken, exzellenten Sound und überzeugende Interaktivität auf eine völlig neue Art kombiniert, die es im VR-Bereich so noch nicht gab. Wir haben ein Team mit verschiedenen Hintergründen des Storytellings aus den Bereichen Film, Games und Animation aufgestellt, mit Größen wie ClutchPlay zusammengearbeitet und dabei die Unreal Engine 4 von Epic Games genutzt. Auch dank der Unterstützung von Autor und Executive Producer David S. Goyer haben wir das Projekt nach unseren Vorstellungen geformt.

Ganz am Anfang stand das noch leere Whiteboard. Dort listeten wir alles auf, was Fans (und wir!) unbedingt erleben wollten, wenn sie bzw. wir selbst in der Star Wars Galaxis wären. Natürlich stand ‘Ein Lichtschwert schwingen’ ganz oben auf der Liste.

Uns war klar, dass das etwas ganz Besonderes werden sollte. Wir haben viele verschiedene Mechaniken ausprobiert, sowohl intern als auch mit unseren Partnern bei Ninja Theory, bevor wir an dem Punkt ankamen, an dem man buchstäblich fühlen konnte, dass man einen Angriff pariert, Metall durchschneidet oder ein Blasterfeuer abwehrt. Wir haben kontinuierlich getestet, optimiert und das Feedback verarbeitet, bis wir es schließlich hatten.

Es gibt so viele Details, die einen in dieser Serie in seinen Bann ziehen … Mein persönlicher Favorit ist ganz am Anfang der ersten Episode zu finden. Der Moment, in dem man Darth Vader zum ersten Mal trifft, ist unbeschreiblich (ich werde es trotzdem versuchen).

Er folgt euch mit seinem Blick und spricht euch direkt an – ein besonders intensives Erlebnis. Manche richten sich auf und sehen ihm in die Augen. Andere bekommen es mit der Angst zu tun und treten einen Schritt zurück, denn seine Präsenz ist einschüchternd, einfach unvergesslich.

Das Engagement, das wir in Vader Immortal gesteckt haben, wurde Anfang des Jahres im Rahmen der 2020 GDC Awards mit dem Award für das beste AV/VR-Spiel sowie mit dem Producers Guild Innovation Award gewürdigt.

Wir haben viel Arbeit in diese Geschichte für PS VR gesteckt und können es kaum erwarten, dass ihr sie selbst erlebt und Vader von Angesicht zu Angesicht gegenüber steht. In den kommenden Monaten gibt’s noch mehr spannende News, also folgt ILMxLAB auf Twitter​ und ​Instagram.