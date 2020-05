PM: ASSASSIN’S CREED II, CHILD OF LIGHT UND RAYMAN LEGENDS NOCH BIS MORGEN KOSTENLOS AUF UPLAY VERFÜGBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 4. Mai 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass man Assassin’s Creed II, Child of Light und Rayman Legends noch bis morgen gratis auf Uplay herunterladen und danach für immer behalten kann. Diese Aktion fasst die einmonatige Initiative von Ubisoft „Leistet Euren Beitrag,spieltzuhause“ zusammen, die Spielern die Möglichkeit bietet soll, Spaß mit ihrer Familie und Freunden zu haben, während sie Social Distancing von der Sicherheit ihres Zuhauses praktizieren.

Weitere Informationen zu diesen Angeboten unter: http://free.ubisoft.com

In dem von Kritikernund FansgefeiertenAssassin'sCreed IIbegeben sichdie Spielerins Italien der Renaissance, um als Eziodie tödliche Tradition seiner Vorfahren fortzusetzen. Die Spielerfinden sichin diesem fesselnden Kapitel vonAssassin'sCreedin einerGeschichtevoller Macht und Korruption wieder. Während desSpielverlaufs verbessernsieihrAssassinen-HandwerkundwerdenWaffensowieInstrumente nutzen, die der legendäre Leonardo Da Vincihöchstselbst entworfen hat.

In Child of Light begleiten die Spieler Aurora auf ihrer Reise durch die magische Welt von Lemuria, einem Königreich, welches von Hand gemalt und in digitalen Wasserfarben umgesetzt wurde. Der Spieler begibt sich als Prinzessin Aurora auf eine Reise, um ihr verlorenes Königreich zu retten. Hierzu muss sie die von der dunklen Königin gestohlene Sonne, den Mond und die Sterne zurückgewinnen.

In dem klassischen Side-scroller Rayman Legends begleiten die Spieler Rayman, Globox und die Teensies in einem Plattform-Abenteuer durch mythische und malerische Welten. Man läuft, springt und kämpft sich durch mehr als 80 Level, um den Magier zu besiegen und die Welt vor der Dunkelheit zu retten.