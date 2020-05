PM: Probiert Life is Strange 2 aus - innerhalb von Sekunden und ohne Download (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Demos muss man einfach mögen. Schließlich geben sie einem die fantastische Möglichkeit, ein Spiel kostenlos auszuprobieren und herauszufinden, ob es sich für einen eignet. Einen kleinen Haken hat die Sache aber normalerweise: Ihr müsst die Demo erstmal herunterladen.

Und das kann schon mal ein bisschen frustrieren, oder? Man sitzt da, dreht Däumchen und wartet, wie sich der Fortschrittsbalken langsam füllt. Wäre es nicht wunderbar, wenn ihr einfach mit der Demo loslegen könntet?

Nun, auf PC könnt ihr genau das mit Life is Strange 2 machen. Wir haben uns mit unseren Freunden von Polystream zusammengetan, um eine Gratis-Stream-Demo des hochgelobten Adventures anbieten zu können.

Die Demo ist ab sofort in Nordamerika und Europa erhältlich. Besucht einfach die Life is Strange-Website und beginnt - so euer PC und eure Breitbandverbindung den Mindestanforderungen entsprechen - in wenigen Sekunden mit dem Probespielen. So funktioniert das Ganze:

Schritt 1: Surft zu https://lifeisstrange.com

Schritt 2: Wenn euer PC und eure Internetverbindung den Anforderungen genügen, dann bekommt ihr einen "DEMO STREAMEN"-Button zu Gesicht. Klickt drauf, um den winzigen Polystream-Launcher herunterzuladen, zu starten und mit dem Spielen zu beginnen!

Schritt 3: Habt Spaß mit der Demo und macht euch bereit, ein paar schwere Entscheidungen zu treffen…

Im FAQ findet ihr mehr Infos und erfahrt alles zur Verfügbarkeit sowie den Mindestanforderungen von PC und Breitbandverbindung.

Die Demo ist eine tolle Möglichkeit, Life is Strange 2 zu erleben. Solltet ihr noch nicht in den Genuss dieser Erfahrung gekommen sein, dann wird es aber Zeit, denn es handelt sich hier um ein wirklich unvergessliches Spielerlebnis.

Das Abenteuer wurde von DONTNOD entwickelt und dreht sich um zwei Brüder: den 16-jährigen Sean und den 9-jährigen Daniel Diaz. Ein traumatisches Ereignis trennt sie von ihrem Zuhause in einem Vorort von Seattle und zwingt sie zu einem gefährlichen Leben auf der Straße. Dass Daniel eine mysteriöse telekinetische Macht entwickelt, sorgt für noch größere Wirren. Das Band zwischen den beiden Brüdern wird bis zum Zerreißen gespannt. Aber was genau passiert… das liegt ganz bei euch.

Life is Strange 2 bietet ein äußerst komplexes Entscheidungssystem, bei dem eure Aktionen und Reaktionen nicht nur darüber bestimmen, wie Szenen ablaufen, sondern auch wie Charaktere miteinander interagieren.

Und es gibt einen weiteren guten Grund, die Demo zu spielen: Die Technik ist wirklich cool! Die Stream-Demo bedient sich der Polystream-Plattform, die Echtzeit-3D-Spielerlebnisse auf Abruf aus der Cloud liefert. Weil keine Downloads nötig sind, gelangt ihr ohne Verzögerung und Mühen direkt ins Spiel.

Und wenn euch gefällt, was ihr spielt, dann könnt ihr euch einfach alle fünf Episoden von Life is Strange 2 für PC, PS4 und Xbox One holen.

