Huntdown: Launch-Trailer des Arcade-Shooters erschienen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Am 12. Mai 2020 erscheint der Arcade-Shooter Huntdown für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Auf letzterer Plattform wird der Titel ein Jahr lang exklusiv auf dem Epic Games Store erhältlich sein. Der handgepixelte Titel soll in seiner Optik an die Titel der 16-Bit-Ära erinnern, während das Gameplay heutigen Gewohnheiten angepasst sein soll. Dem nostalgischen Charme der Grafiken angepasst, speist sich die Inspiration für die Grafiken aus den Action-Filmen der achtziger Jahre.

Der Creative Director des Studios, Tommy Gustafsson, schrieb in einer Pressemitteilung über die Vorbilder:

Die Dunkelheit von Filmen wie Escape From New York, Death Race 2000 (Original) und Total Recall (Original) hat uns inspiriert. Wir haben auch das Design dieser Zeit studiert und versucht, es im Spiel zu einzubauen. Vom Kunst-Interieur bis hin zu schwarze Marmorsäulen. Wir wollten eine Welt kreieren, die trostlos, aber trotzdem stylish ist.

Hauptvorbild für die dystopischen Umgebungen sei aber das Los Angeles aus dem Film Blade Runner. Die Stadt solle das Gefühl vermitteln, dass sich Replikanten dort wohlfühlen könnten. Neben der Umgebung sind natürlich auch die Helden und ihre Gegner an die Filmklassiker angelehnt. Robocop, Terminator, Aliens oder auch Big Trouble in Little China sind weitere Inspirationsquellen.

Der unten eingebundene Launch-Trailer gibt euch einen ersten Vorgeschmack auf die Ballerei. Wer es noch ein wenig nostalgischer mag: hier bietet Easy Trigger Games eine eigens konstruierte Arcadeautomaten-Version von Huntdown an. Es gibt bisher keinen Erscheinungstermin für diese Version und auch ein Preis wurde noch nicht bekannt gegeben. Interessierte können sich aber per Mail benachrichtigen lassen.