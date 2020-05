PM: Next This Week on Xbox: Neue Spiele vom 4. bis 8. Mai (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Diese Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten.

Pushy and Pully in Blockland

Pushy und Pully reisen durch das Weltall als ihr Raumschiff plötzlich den Geist aufgibt. Als wäre das nicht schon schlimm genug, stranden sie auf Blockland, einem Planeten voller Blöcke und gefährlicher Monster. In diesem kooperativen Arcade-Abenteuer mit Retro-Charme schiebst und verbindest Du Blöcke, besiegst mächtige Bosse und gelangst so an die Teile Deines zerstörten Raumschiffes.

Emma: Lost in Memories

Emma: Lost in Memories ist ein surrealistischer Puzzle-Platformer in 2D-Grafik voller Poesie und Melancholie. Betrete eine mysteriöse aber auch gefährliche Welt, in der Wände verblassen, sobald Du sie berührst. Nur mit einer bedachten Strategie und einem beherzten Sprung entkommst Du dem merkwürdigen Zauber dieser Welt.

Reed 2

Sammle erneut Informationswürfel in den letzten Überbleibseln einer digitalen Welt, die seit Deinem letzten Besuch stark gelitten hat. Nur wenn Du Bodenstacheln, Rasierklingen, Pfeilen und angriffslustigen Feinden ausweichst, erreichst Du die nächste Stufe. Deine Aufgabe: Finde die letzten Überlebenden, die sich vor den neuen Gefahren versteckt halten und rette die einst sorgenfreie Welt, indem Du ihren Entwickler findest.

Task Force Kampas

Inspiriert von der goldenen Ära japanischer Shoot’em Ups kombiniert Task Force Kampas bunte Retro-Action mit modernen Mechaniken, zufallsgenerierten Levels und detailliert gestalteten Bossen. Der pulsierende Soundtrack und das rhythmische Gameplay greifen harmonisch ineinander und kreieren ein mitreißendes audiovisuelles Abenteuer.

Zombies Ruined My Day

In Zombies Ruined My Day ist der Name Programm! Überlebe in einer feindseligen Landschaft und benutze alle Arten von Waffen in Deinem Kampf gegen die Zombie-Apokalypse. Du verteidigst Deine Position mit provisorischen Barrikaden, jagst Gruppen von Zombies mit Granaten in die Luft oder säuberst ein ganzes Gebiet mithilfe explosiver Panzerfäuste. Beweise den Zombies, dass Du mehr bist als nur der nächste Snack.

Professional Farmer: American Dream

In der neusten Erweiterung von Professional Farmer: American Dream lebst Du buchstäblich den amerikanischen Traum auf Deiner ganz eigenen Ranch inmitten der USA. Umgeben von hoch aufragenden Bergketten und der malerischen Landschaft des mittleren Westens legst Du üppige Felder an – soweit das Auge reicht.

Infinite: Beyond the Mind

Infinite – Beyond The Mind ist ein mitreißender Action-Platformer mit 2D-Grafik, in dem Du Dich der bösen Königin Evangelyn Bramann auf ihrem Weg zur Weltherrschaft entgegenstellst. Erkunde die liebevoll gestaltete Pixelwelt des Königreichs Beljantaur allein oder gemeinsam mit einem Freund, beweise in den rasanten Kämpfen Dein Gespür für Timing und setze der Terrorherrschaft der Königin ein Ende.

Mecho Wars: Desert Ashes

Xbox Play Anywhere – Nach einer verheerenden Flut droht ein rachsüchtiger Herrscher, die Welt mit Hilfe einer einst verlorenen Technologie zu erobern. Nur Deine kleine, aber entschlossene Armee stellt sich dieser Übermacht in den Weg. Mecho Wars: Desert Ashes ist die Definitive Edition des rundenbasierten Strategieklassikers aus dem Jahr 2009. Es wurde vollständig in High Definition überarbeitet und bietet handgemalte Artworks, neue visuelle Effekte sowie eine erweiterte Einzelspieler-Kampagne.

Fury Unleashed

Xbox One X Enhanced – Fury Unleashed ist ein Kombo-lastiger Action-Platformer mit Roguelite-Elementen. Hier verbessert jeder Kill Deine Kombo und macht Deinen nächsten Angriff noch verheerender! Setzt Du Deine Schläge lange genug fort, schaltest Du sogar Schadensimmunität und mächtige Heilkräfte frei. Fury Unleashed ist eine riesige Abfolge präziser Angriffe, die sich flüssig aneinanderreihen. Kannst Du die ultimative Kombo halten und alle Gegner besiegen?

SuperMash

SuperMash ist ein Spiel, rund um das Erschaffen neuer Spiele. Du mixt und kombinierst die verschiedensten Spiele-Genres und kreierst auf diesem Weg die verrücktesten Abenteuer. Stelle Dich einem klassischen Action-Platformer mit Stealth-Mechaniken oder kämpfe als Raumschiff in bunten JRPG-Schlachten – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dank agiler Mechanik sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und Du erlebst in jedem Durchlauf ein neues, einzigartiges Abenteuer.

Sin Slayers: Enhanced Edition

In Sin Slayers: Enhanced Edition tauchst Du in eine düstere Fantasiewelt ein und erlebst ein Rollenspiel, in dem jede Entscheidung Deine Kämpfe beeinflusst. Du stellst Dein eigenes Team von Helden mit verschiedenen Stärken zusammen, rüstest sie mit mächtiger Items aus und schickst sie in taktisch fordernde Kämpfe. Deine abenteuerliche Reise führt Dich durch stinkende Urwälder, Friedhöfe voller gefallener Helden und an andere gefährliche Orte, die selbst den wackersten Helden in Angst und Schrecken versetzen.

Ultimate Sky Jumping 2020

In dieser pixeligen Sportsimulation im Oldschool-Look schlüpfst Du in die Rolle eines ambitionierten Skispringers. Wähle den Kampagnen-Modus, nimm an Turnieren teil und stelle neue Highscores auf oder messe Dich mit anderen Springern im Multiplayer. In den aufregenden Wettkämpfen, in denen Du gegen andere KI-Springer in fünf verschiedenen Schwierigkeitsgraden antrittst, kommt keine Langeweile auf.

Duke of Defense

Wappne Dich für eine Tower Defense-Mechanik der etwas anderen Art. Stelle Dich mit Deinem treuen Schwert den fiesen Goblins, kämpfe Dich durch Horden von Gegnern und errichte stabile Türme so schnell es geht. Diese Welt birgt aber nicht nur Gefahren, sondern auch jede Menge interessante Charaktere, eine lebendige Welt und ein mitreißendes Abenteuer.

Ghost Files: Memory of a Crime

Das Leben als Privatdetektiv ist kein Zuckerschlecken, das weiß niemand besser als Arthur Christie – ein designierter Ex-Cop mit verbissenem Charakter. In diesem atmosphärischen Wimmelbild-Titel stellt sich der knallharte Ermittler einer Untersuchung, in der nicht nur die Wahrheit, sondern auch sein Leben auf dem Spiel steht.