Square veröffentlicht "Stay Home and Play JRPG Collection" auf Steam

Mit etwas Verspätung denkt nun auch Square Enix an die daheimgebliebenen PC-Spieler, genauer gesagt: die daheimgebliebenen Fans von Japano-Rollenspielen. Denn mit derStay Home and Play JRPG Collection bieten die Experten der fernöstlichen Rollenspielkunst vier Titel aus ihrem reichhaltigen Potpourri zum stark reduzierten Preis auf Steam an. Statt 174,96 Euro für den Kauf der Einzelspiele bezahlt ihr lediglich 49,84 Euro.

Enthalten ist zum einen Dragon Quest 11 - Echoes of an Elusive Age (im Test, Note: 9.0), der aktuelle Teil der altehrwürdigen Dragon Quest-Reihe. Hinzu kommt mit Final Fantasy 12 - The Zodiac Age (im Test, Note: 7.5) eine mit HD-Grafiken und neuen Gameplay-Funktionen versehene Version des 2018 veröffentlichten PS2-Remakes aus der Welt Ivalice. Als dritter Titel in der Sammlung ist das actionlastige Oninaki enthalten, das erst im Sommer letzten Jahres erschien und auf schnelle Kämpfe setzt. Den Schlusspunkt setzt Chrono Trigger. Der Pixel-Klassiker feierte 1995 seine Premiere auf dem SNES und landete erst Anfang 2018 auch auf dem PC.

Das Sonderangebot der Stay Home and Play JRPG Collection gilt nur noch bis 6. Mai 2020, 19 Uhr europäischer Zeit.