Montagmorgen-Podcast #346

Teaser Jörg und Hagen erzählen vom Wochenende, Blicken hinter die Kulissen der GDC-Doku und verraten, ob sie sich auf AC - Valhalla freuen

Wir hoffen, ihr seid so entspannt und voller Tatendrang aus dem langen Mai-Wochenende gekommen wie wir. Jörg und Hagen erzählen euch mit Stundenprotkoll, wie ihre Wochenenden aussahen, machen euch die GDC-Doku schmackhaft und diskutieren über das doch recht überraschende Ergebnis der Sonntagsfrage über eure Vorfreude auf Assassin's Creed - Valhalla. Natürlich verraten sie auch, was euch diese Woche auf GG erwartet und beantworten eure User-Fragen. Der Einstiegsgag ist diese Woche ist übrigens abhanden gekommen, weil ihn Shinobi Wolf Dennis als Vorbereitung auf sein Sekiro-Letsplay aus unserer schwer bewachten Witze-Festung geraubt hat. Alle Themen in der Übersicht: