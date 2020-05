Spieleveteranen-Episode 166: Programm-Reform, Smalltalk, Zeitreise

Doppelt so viele Folgen!

Teaser Programm-Reform der Spieleveteranen: Ab sofort wöchentlich, aber kompakter – damit ihr (fast) jede Woche eure Spieleveteranen am Ohr habt und gleichzeitig immer wisst, was das klare Hauptthema ist.

Alles neu macht der Mai: Ab sofort gibt es die Spieleveteranen viermal im Monat mit einem Schwerpunktthema pro Episode, dazu News und Spieltalk. Die Spieleveteranen erscheinen also nun doppelt so häufig mit kompakteren Folgen, weitere Erläuterungen gibt’s zu Beginn dieser Sendung. Nach News-Geplauder und Impressionen von aktuellen Spielen tauchen wir in die Vergangenheit ab und checken bei der monatlichen Magazinzeitreise, welche Spielethemen uns vor 10, 20 und 30 Jahren bewegt haben. Durch die Sendung führen wie immer Heinrich Lenhardt und Jörg Langer.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Das heutige Programm.

0:01:12 Programmreform bei den Spieleveteranen: Was ändert sich, warum tun wir das?

0:08:00 The Last of Us 2 kommt am 19. Juni, Assassin’s Creed lässt sich mit Wikingern ein.

Was haben wir zuletzt gespielt? Animal Crossing, XCOM: Chimera Squad, Gears Tactics, Fix-It Felix Jr. (C64) und Resident Evil 3.

0:37:59 Zeitreise: April 2010, 2000, 1990