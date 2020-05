Vorfreude oder Skepsis?

PC XOne PS4

Teaser Ubisofts Spielereihe hat vom antiken Griechenland bis zum Britischen Empire im 19. Jahrhundert bereits verschiedenste Settings genutzt. Doch wie steht ihr zur neuen Winkinger-Thematik?

Ich freue mich drauf, mag die Reihe generell gerne. 30% Nein, Assassin's Creed interessiert mich generell nicht (mehr). 28% Ich freue mich drauf, das Setting spricht mich besonders an. 20% Bin mir noch unsicher. 18% Nein, nicht mit diesem Setting. 4% Andere Antwort (siehe Kommentar) 1%

News-Update (Ergebnis):Rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer freut sich auf den neuen Teil der Assassin's-Creed-Reihe. Für beinahe zwei Drittel davon hat das in erster Linie mit einer allgemeinen Sympathie gegenüber der Serie zu tun. Knapp 40 Prozent fühlen sich besonders vom Wikinger-Szenario angesprochen. Noch unentschieden ist fast jeder Fünfte alle Umfrageteilnehmer, während 28 Prozent an Assassin's Creed generell kein Interesse haben beziehungsweise nicht mehr. Lediglich 4 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, dass sie den neuen Serienableger aufgrund des Settings aktuell mit Ablehnung begegnen.Ursprüngliche News:Vor wenigen Tagen enthüllte Ubisoft offiziell den neuen Teil der-Reihe ( wir berichteten ). Der hört auf den Namenund wird euch in der Rolle eines Wikinger-Anführers mit den Truppen des West-Sachsen-Königs Alfred verstricken. Dabei scheinen verschiedene Elemente der Vorgänger, etwa die aus Assassin's Creed Odyssey bekannten Massenschlachten, wieder aufgegriffen zu werden. Im kürzlich veröffentlichten Trailer sind zudem weitere, seit jeher in der Serie genutzte Elemente wie die versteckte Armklinge zu erkennen.Zeitlich zählen die Plünderungszüge der Wikinger im heutigen England im 9. Jahrhundert nach Christus zu den ältesten Settings der Reihe. Nur Assassin's Creed Odyssey und dessen in Ägypten angesiedelten Vorläufergehen mit rund 1200 beziehungsweise 700 Jahren noch weiter in der Zeit zurück. Daneben ging es unter anderem in der Zeit der Kreuzzüge in den Nahen Osten, mit Ezio gleich mehrfach in die Renaissance oder mitundins 18. Jahrhundert in Nord- und Mittelamerika. Einen Abstecher gab es darüber hinaus ins Paris während der Französischen Revolution. Zählt man die Rahmenhandlung einiger Serienableger mit, sind jedoch auch Abschnitte in der Gegenwart respektive der nahen Zukunft enthalten.Nachdem es Ubisoft bislang eigentlich immer gelungen ist, gewisse Besonderheiten der Reihe in quasi jedes genannte Setting zu übertragen, kann man gewiss dennoch skeptisch gegenüber der Wikinger-Thematik sein. Ob ihr euch nach den bisherigen Infos und Eindrücken auf das Abenteuer freut oder eher skeptisch seid, möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Womöglich zählt ihr ja auch zu jenen Spielern, die die letzten beiden Teile aufgrund weitreichender Anpassungen der Kernformel nicht so sehr mochten, mitsamt des neuen Settings aber wieder das zwischenzeitlich verlorene Interesse zurückgekehrt ist.Wie üblich bitten euch nicht nur, uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage eure Einschätzung zu geben. Wer möchte, darf uns sehr gerne in den Kommentaren ausführlicher seine Haltung zu Assassin's Creed Valhalla schildern und seine Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link