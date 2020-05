Wochenschluss-Podcast #53

Teaser Wann Teil 2 von FF7 Remake erscheint, steht in den Sternen. Bei Last of Us - Part 2 weiß man mit ein bisschen Pech dagegen mehr, als man möchte. Das und mehr rollen Jörg und Fabian im WoSchCa auf.

Alles neu macht der Mai: Um euch mal wieder einen Wochenschluss-Podcast ohne Dennis oder Hagen zu vergönnen, hat Jörg Website-Master Fabian eingeladen. Und zwar am Donnerstag, damit ihr am Feiertags-Freitag trotzdem eure Dosis WoSchCa auf die Ohren bekommt. Zunächst erzählt Fabian ein wenig, wie es ihm ergangen ist, was er in letzter Zeit gespielt hat und woran er gerade für GamersGlobal werkelt. Danach sprechen beide über die Themen der Woche, die sich vor allem um Veröffentlichungspläne drehen. Alle Themen im Überblick: 00:22 Einen schönen Freitag wünschen Fabian und Jörg

01:09 Es ist vollbracht: Die Untertitel der GDC-Doku sind vollständig

06:40 Welche Auswirkungen der Corona-Pandemie spürt Fabian?

13:12 Woran programmieren Fabian und Sascha gerade für GamersGlobal?

20:21 Fabian hat sich zuletzt in Resident Evil 3 aus Racoon City gekämpft ...

23:20 ... räumt in Xcom - Chimera Squad mit Leichtigkeit auf ...

29:41 ... hat das riesige RPG Divinity - Original Sin 2 angefangen ...

30:13 ... und mit einem alten GG-Mitstreiter Astroneer im Koop gespielt

im Koop gespielt 30:56 Zwei Fortsetzungen sollen Horizon - Zero Dawn zur Trilogie machen, die Macher von Final Fantasy 7 Remake sind sich dagegen noch nicht sicher, wie viele Episoden das Remake-Projekt am Ende umfassen wird (Horizon-News/ FF7-News)

36:40 Sony hat Ghost of Tsushima verschoben und das Erscheinungsdatum von The Last of Us - Part 2 bekannt gegeben. Nach einem Story-Leak zu Naughty Dogs kommenden Hit machen sich leider auch Trolle einen Spaß daraus, User in Stream-Chats und auf anderen Kanälen mit Spoilern den Spaß zu verderben (zur News)

39:07 ...

Kommentare

