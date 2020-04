PM: Square Enix gibt euch mehr gute Gründe, zuhause zu bleiben und zu spielen

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

An die Spieler in aller Welt:

Im März, als die Welt von der Coronakrise erschüttert wurde, haben uns Geschichten von Gemeinschaften angerührt, die sich zusammenschließen, um all jene zu unterstützen, die Hilfe nötig haben. Als Reaktion darauf rief Square Enix unter dem Motto "Bleibt zuhause und spielt" eine Kampagne ins Leben, mit der wir treue Spieler dafür belohnen wollen, dass sie zuhause bleiben und Social Distancing praktizieren.

Zum Start der Kampagne haben wir Tomb Raider (2013) und Lara Croft und der Tempel des Osiris kostenlos über Steam verfügbar gemacht. In Folge stellten wir weitere Titel kostenlos bereit, und bis heute haben Gamer all diese Spiele insgesamt fast 15 Millionen Mal heruntergeladen! Aber wir hören hier noch lange nicht auf. Wir versprechen euch, mehr Spiele aus unserem Portfolio zum Download anzubieten, und bitten euch als Gegenleistung nur um eine einzige Sache: Bitte bleibt weiter zuhause und spielt, bleibt gesund und befolgt die örtlichen Anweisungen und Richtlinien.

Zusätzlich zu einem größeren Angebot an kostenlosen Spielen erweitern wir unsere Kampagne, um mehr Möglichkeiten zu schaffen, zusammenzukommen und sich in diesen Zeiten gegenseitig zu unterstützen. Dank einer Partnerschaft mit TikTok werden unsere Spiele im Rahmen des Small Gestures-Programms geteilt werden.

Wir werden auch "Bleibt zuhause und spielt"-Steam-Bundles einführen, die satte Rabatte auf großartige Spiele aus unserem Katalog geben und deren Square-Enix-Erlöse zu hundert Prozent an Tafeln und andere Wohltätigkeitseinrichtungen in Nordamerika und Europa gehen. Schlussendlich arbeiten wir mit UKIE und anderen Organisationen zusammen, um mit Spielegeschenken unsere Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten im Gesundheitswesen zu zeigen, die an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen.

Wie wir bereits zu Beginn unsere Kampagne sagten: Spieler sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft. Normalerweise finden wir uns zusammen, um Fantasy-Königreiche wieder ins Lot zu bringen, gemeinsam das Universum vor außerirdischen Bedrohungen zu retten oder uns spannende Wettbewerbe in rasanten Actionspielen zu liefern. Wir sind stolz auf die Leidenschaft und die Anteilnahme unserer Community und wir hoffen, dass ihr weiterhin unsere "Bleibt zuhause und spielt"-Initiativen unterstützen werdet.

Um stets an die neuesten Infos zu unseren "Bleibt zuhause und spielt"-Aktionen zu kommen, folgt ihr am besten den Social-Media-Kanälen von Square Enix:

Bleibt gesund!

Das Team von Square Enix