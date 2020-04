PM: Xbox Game Pass: So bleibst Du mit Deinen Freunden in Verbindung

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die derzeitige globale Gesundheitslage erschwert es vielen von uns, Zeit mit Freunden, Familie und anderen geliebten Menschen zu verbringen. Umso schöner ist es, wie viele Menschen Gaming nutzen, um Spaß zu haben, sich inspirieren zu lassen und Freundschaften durch gemeinsam erlebte Abenteuer zu stärken.

Unsere Mission bei Xbox ist es, Dir die besten Spiele zu bieten und Dir ein gemeinsames Erleben mit Deinen Freunden zu ermöglichen. Deshalb haben wir den Xbox Game Pass ins Leben gerufen – eine Community mit unbegrenztem Zugang zu einer kuratierten Bibliothek von über 100 großartigen Spielen für Xbox One und Windows 10 PC.

Wir sind begeistert von dieser Resonanz und freuen uns zu verkünden, dass der Xbox Game Pass jetzt über 10 Millionen Mitglieder aus 41 Ländern weltweit hat.

Der Xbox Game Pass inspiriert zu einem neuen Zeitalter des Gaming, in dem Mitglieder gemeinsam als Community neue Spiele entdecken und tolle Erfahrungen machen. Der Xbox Game Pass liefert Dir Antworten auf die Frage: Was spiele ich als nächstes mit meinen Freunden?

Wir stehen noch am Anfang dieser Reise, doch in den letzten zwei Monaten wurde deutlich, wie bedeutsam Gaming für uns als Gemeinschaft sein kann. Seit März haben Xbox Game Pass-Mitglieder mehr als 23 Millionen Freunde auf Xbox Live hinzugefügt – das entspricht einem Zuwachs der Freundschaften um 70 Prozent! Nutzer des Game Pass spielen außerdem doppelt so viel und beteiligen sich an mehr Multiplayer-Spielen, deren Rate um 130 Prozent zugenommen haben.

Mit dem Xbox Game Pass vernetzt Du Dich mit Deinen Freunden und spielst aufregende Titel, die Du sonst vielleicht nie entdeckt hättest. Das zeigen auch die Zahlen: Nach dem Erwerb des Xbox Game Pass werden im Vergleich 40 Prozent mehr Spiele gespielt. Außerdem geben mehr als 90 Prozent der Nutzer Spielen eine Chance, die sie ohne Game Pass nicht ausprobiert hätten. So entdecken sie oft Genres für sich, die ihnen bisher fremd waren. Angespornt durch diese Ergebnisse wollen wir bei Xbox noch mehr Spiele mit der Community teilen und die verschiedensten Titel – vom packenden Blockbuster bis hin zum charmanten Indie-Game – zur Verfügung stellen.

Die Xbox Game Pass-Bibliothek beheimatet einige der größten Gaming-Franchises wie Forza, Gears of War, Halo , Minecraft, NBA 2K und The Witcher sowie Dutzende von fantastischen Spielen unabhängiger Entwickler. Auch für Familien gibt es jede Menge zu entdecken: Denn 30 Prozent der beliebtesten Spiele im Game Pass sind familienfreundliche Titel wie Kingdom Hearts III, Ori and the Will of the Wisps und Sea of Thieves.

Diese Begeisterung hat uns bei Xbox tief bewegt. Denn sie verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir gemeinsam spielen und Spiele entdecken. Viel mehr noch bestärkt sie uns in unserem Ziel, durch Gaming Menschen miteinander zu verbinden.

Xbox bietet der Community nicht nur eine riesige Bibliothek, die Spiele unserer 15 Xbox Game Studios und weiterer Entwicklungspartner aus aller Welt enthält. Xbox bietet Dir außerdem eine schnelle leistungsstarke Konsole, die neue Maßstäbe für Leistung, Spielgefühl, Geschwindigkeit und Kompatibilität setzen wird, sobald sie pünktlich zu den Feiertagen erscheint. Im späteren Verlauf des Jahres wird zudem unsere Streaming-Technologie für Cloud-Gaming, Project xCloud, im Xbox Game Pass Einzug halten. So spielst und streamst Du gemeinsam mit Deinen Freunden Deine Lieblingsspiele auf einem Gerät Deiner Wahl.

Ich habe immer daran geglaubt, dass Gaming eine besondere Magie innewohnt, die uns zusammenbringt. Und ich bin stolz darauf, dass wir mit unserer Arbeit diese einzigartige Magie in dieser schweren Zeit noch mehr Menschen zugänglich machen können. Ich habe keine Zweifel daran, dass wir aus dieser Erfahrung gestärkt hervorgehen werden.

Passt auf Euch auf und bleibt gesund.

Phil