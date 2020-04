Studie: Die Sims, Legend of Zelda und Minecraft am besten gegen Stress

Welche Titel setzen Spieler Stress aus und welche sind am stressfreisten? Dieser Frage ist das US-Marktforschungsinstitut Comfy Sacks nachgegangen und hat dazu rund 1.000 regelmäßig spielende Gamer befragt. Am besten entspannen lässt es sich demnach mit den Genres Puzzle (50,6%), Rollenspiel (50,3%), Simulation (47,1%) und Adventure (43,7%). Nach spezifischen Titeln befragt landetenmit deutlichem Vorsprung vorund. Unter den weiteren zehn meistegenannten Spielen finden sich zudem einige Casual-Games.

Wer sich beim Spielen gerne stressen lässt, der sollte laut Studienergebnis zu einem Multiplayer-Actiontitel greifen. Auch MOBAs und Survival-Games strapazieren die Nerven. Call of Duty - Modern Warfare wird hier als stressigstes Videospiel genannt, gefolgt von Call of Duty - Black Ops 4 und Fortnite . Auch World of Warcraft ist unter den meistgenannten Spielen dieser Rubrik.

Eine Auswertung, in der sich wohl jeder Spieler wiederfinden kann, ist die der Frage danach, wie sich der Stress entlädt. 54,7% gaben an, einen anderen Spieler anzuschreien, 33,3% lassen ihre Wut am Controller aus, 13,9% schlagen auf eine Wand ein und 8,5% zertrümmern gleich ihre ganze Konsole. Zu unflätigen Äußerungen auf das Spiel an sich lassen sich hingegen nur 4,8% der Befragten herab.

Weitere Ergebnisse und Grafiken zur Studie findet ihr auf der Seite comfystacks.com.