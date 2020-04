PM: Die PlayStation Store-Aktion „Spiele unter 20 Euro” beginnt heute

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation.Blog-Team:

Ihr liebt super Angebote? Ihr seid schon seit Ewigkeiten unentschlossen, ob ihr euch dieses eine PS4-Spiel nun kaufen sollt oder nicht? Der PlayStation™Store macht euch die Entscheidung jetzt leichter. Heute beginnt die Aktion „Spiele unter 20 €”, bei der ihr eine enorme Auswahl an tollen Spielen für wenig Geld erwerben könnt.

Spiele wie Far Cry 5, in dem ihr einen Endzeitkult in der riesigen Open World der fiktiven amerikanischen Region Hope Country bekämpft. Spiele wie Tekken 7, dessen große Auswahl an Kämpfern und Spielmodi perfekt für Fans von Kampfspielen ist. Rennsimulatoren wie F1 2019, in denen ihr auf der Rennstrecke alles geben müsst, um Ruhm und die Meisterschaft zu erlangen.

Und das sind nur ein paar Beispiele! Auch zahlreiche andere Spiele sind Teil dieser Aktion. Im PlayStation Store findet ihr die vollständige Liste. Klickt auf einen Titel, um euch den aktuellen Aktionspreis anzeigen zu lassen*.

Spiele unter € 20

* Die Aktion läuft ab heute bis Donnerstag, den 14. Mai um 0:59 Uhr.