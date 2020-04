PM: Port Royale 4 startet schon heute in die PC-Beta und erscheint am 25. Septemb...

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erster Gameplay-Trailer zum neuesten Teil der legendären Serie! INFOS:

Titel:Port Royale 4

Plattformen:Windows PC,PlayStation®4,

Xbox One, Nintendo Switch™

Entwickler:Gaming Minds Studios

Genre:Strategie, Handelssimulation

Release:25.09.2020

Hashtag:#PortRoyale4

Strategie-Spezialist Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios (Railway Empire, Port Royale- und Patrizier-Serie) haben heute den Start der Closed PC-Beta vonPort Royale 4 im Kalypso Store angekündigt.Der offizielle Release des neuesten Teils derführenden Handelssimulationsreihe erfolgt am25. Septemberfür Windows PCund Konsolen(PlayStation®4,Xbox One, Nintendo Switch™).

Vorbesteller der StandardEdition oderExtended Edition erhalten exklusiv beim Kauf im Kalypso Store sofortigenZugang zur Closed PC-Beta von Port Royale 4und 13% Rabatt auf den Einkaufspreis.Der Inhalt der Beta umfasst das Tutorial, die Spanien-Kampagnesowie das Freie Spiel mit Spanien und allen Spielercharakteren.Vorbesteller derExtended Edition erhalten exklusivvier majestätische Leuchttürme,Blaupausen für fünfParkareale mit unterschiedlichen Skulpturenund den digitalen Soundtrack.

Zur Feier des Tages zeigt Kalypso Media heute auf dem offiziellen Twitch-Kanal einen Eintwickler-Livestream zu Port Royale 4 von 18:30-20:30 Uhr. Damit erhalten Fans am Release-Tag die Chance, direkt mit den Entwicklern zu chatten und ihnen Fragen zum Spiel zu stellen. Der Stream wird den Inhalt der Closed PC-Beta vorstellen.

Port Royale 4 wird durch die Film- und Medienstiftung NRW gefördert.

Über Port Royale 4:

Die Segel sind gesetzt, der Frachtraum gefüllt mit kostbaren Waren und die Kanonen sind einsatzbereit!

In Port Royale 4 übernehmen Sie als junger, ambitionierter Gouverneur die Kontrolle einer noch kleinen

Kolonie und kämpfen an der Seite der Kolonialmächte des 17. Jahrhunderts um die Vorherrschaft in der

Karibik. Mit Weitblick und Organisationstalent treiben Sie die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Siedlung

voran, um diese nach und nach zu einem profitablen Handelsimperium mit geschäftigen Städten

auszubauen.

Die Bedürfnisse Ihrer Städte wachsen stetig – nutzen Sie mehrere Inseln, um ertragreiche

Produktionsketten und eine funktionierende Infrastruktur mit komplexen Handelsrouten zu schaffen.

Machen Sie sich die detaillierte Seekarte zu eigen, um stürmische Wetterregionen, tückische Klippen und

flaches Gewässer gekonnt zu umschiffen. Schließen Sie Aufträge Ihres Vizekönigs erfolgreich ab, schalten

Sie Konzessionen für Stadtgebäude, Schiffe und mehr frei. Erobern Sie Städte feindlicher Nationen oder

jagen Sie deren Flotte mit einem Kaperbrief und sichern sich die wertvolle Ladung. Doch nehmen Sie sich

in Acht vor stets lauernden Piraten und anderen Freibeutern.

Zum ersten Mal in der beliebten ‚Port Royale‘-Serie finden im 4. Teil Seeschlachten in einer

rundenbasierten Umgebung mit bis zu 8 Schiffen statt. Verwenden Sie spezielle Kapitänstaktiken, um

jeden noch so ausweglosen Kampf in einen glorreichen Sieg zu verwandeln.

Features: Bestreiten Sie 4 umfangreiche Einzelspielerkampagnen, in denen Sie je einer der großen

Kolonialmächte – Spanien, England, Frankreich oder den Niederlanden – zur Souveränität

verhelfen. Jede dieser Nationen hat ihre eigenen Stärken und bietet somit spezifische Gameplay-

Optionen. Wählen Sie aus 4 verschiedenen spielbaren Charakterklassen einen Anführer: Abenteurer,

Händlerin, Freibeuter oder Piratin – jede Klasse birgt verschiedene Vor- und Nachteile. Handeln Sie mit rund 60 Städten der Karibik in einer riesigen 3D-Spielwelt. Meiden Sie Klippen,

flache Gewässer und stürmische Wetterregionen, um Ihre Handelsrouten zu optimieren. Wählen Sie aus 50 Gebäuden, darunter 25 Produktionsstätten, um Waren wie Rum oder

Luxusartikel herzustellen. Bauen Sie Stadtgebäude mit Nachbarschaftseffekten, um die

Produktivität und das allgemeine Wohlbefinden Ihrer Bürger zu erhöhen. Erobern Sie mit 18 historischen Schiffstypen des späten 16. und 17. Jahrhunderts die Meere. Dabei erwarten Sie taktische, rundenbasierte Seeschlachten mit mächtigen Kapitänen. Indem Sie Ihr Ansehen stetig erhöhen, schalten Sie Konzessionen für neue Gebäude- und

Schiffstypen frei.