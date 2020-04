Assassin's Creed Valhalla: Trailer, Infos & Versionen im Überblick [U]

PC XOne PS4

Update vom 30.4.2020

Wie versprochen hat Ubisoft einen ersten Trailer zu Assassin's Creed Valhalla veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet. Das Cinematic-Video zeigt zunächst ein friedliches Wikinger-Dorf, Rituale, Szenen vom Überfall auf eine Siedlung und im Anschluss eine ausgedehnte Schlacht zwischen Nordmännern und Briten, inklusive fliegender Äxte, Rittern in strahlender Rüstung und Wikinger-typischen Schlachtrufen. Am Ende wird auch noch der Release-Termin verraten: Weihnachtssaison 2020. Wenig überraschend wird das Spiel neben der Xbox One auch für die Xbox Series X angekündigt, ebenso wie für die PS4, PS5, PC und Google Stadia.

In Assassin's Creed Valhalla werdet ihr den Clanführer Eivor spielen, entweder in männlicher oder weiblicher Form. Euren Wikinger könnt ihr durch Fisuren, Tätowierungen, Kriegsbemalung und Ausrüstungsgegenstände so gestalten, wie ihr euch einen Wikinger vorstellt. Außerdem sollen eure Schlachten und gewählten Dialogoptionen Auswirkungen auf eure diplomatischen Beziehungen haben. Das Kampfsystem erlaubt euch nun auch die Nutzung von zwei Waffen gleichzeitig und soll mit mehr Gegnertypen aufwarten.

Weil Plündern und Brandschatzen ein wichtiger Teil des Wikinger-Lebens war könnt ihr mit eurem Langschiff gezielt Ortschaften ansteuern und sie überfallen. In der neuen Heimat in Britannien werdet ihr es hingegen mit den Angelsachsen und König Alfred zu tun bekommen.

Erwartungsgemäß bietet Ubisoft diverse Versionen von Assassin's Creed Valhalla an:

Gold Edition: Beinhaltet das Hauptspiel und den Season Pass

Limited Edition: Ist exklusiv bei Amazon erhältlich und beinhaltet neben dem Hauptspiel folgende digitale Inhalte: Das Berserker-Siedlungspaket, Hati-Wolf Reittier und ein Runen Set

Ultimate Edition: Beinhaltet das Hauptspiel, den Season Pass und das Ultimate Paket, das Spielern Zugang zu exklusiven Inhalten gibt: Das Berserker-Ausrüstungspaket, das Berserker-Siedlungspaket, das Berserker-Langschiffpaket und einem Runen Set, um Waffen und Ausrüstung zu verbessern.

Collector’s Edition: Beinhaltet das Hauptspiel, den Season Pass, das Ultimate Paket, eine hochwertige Ubicollectibles Replika von Eivor und ihrer Drakkar (Höhe: 30 cm) in einem Collector‘s Case. Zudem ein exklusives Steelbook mit einzigartigem Artwork, ein nummeriertes Echtheitszertifikat und eine Wikingerstatue von Eivor mit seinem Raben und Dänenaxt (Höhe: 5 cm). Dazu drei exklusive Lithografien und ein ausgewählter Soundtrack des Spiels.

Update vom 29.4.2020:

Das neue Assassin's Creed wird allem Anschein (siehe Artwork oben) nach in einem Wikinger-/England-Szenario spielen. Mittlerweile ist auch der offizielle Titel bekannt: Assassin's Creed Valhalla. Einen ersten Trailer zum Spiel gibt es morgen um 17 Uhr.

Ursprüngliche News vom 29.4.2020:

Im Oktober 2018 erschien mit Assassin's Creed Odyssey (im Test, Note: 8.0) der letzte Teil der beliebten Action-Adventure-RPG-Reihe, der im antiken Griechenland gesiedelt war. Um einen möglichen Nachfolger ranken sich bereits seit geraumer Zeit Gerüchte, als Setting schien zuletzt die Wikinger-Zeit am wahrscheinlichsten.

Nun will Ubisoft Klarheit schaffen und hat einen Livestream gestartet, in dem der Künstler Bosslogic ein Artwork für den neuen Serienteil zeichnet. Das fertige Werk wird auch gleich enthüllen, in welchem Szenario das nächste Assassin's Creed angesiedelt ist. Der musikalischen Untermalung und den ersten groben Elementen der Zeichnung nach zu urteilen scheint eine Mittelalter-Thematik nahe zu liegen, aber auch die Wikinger sind noch nicht vom Tisch. Sobald Bosslogic sein Artwork vollendet hat, werden wir diese News entsprechend updaten. Den Livestream findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr aufgrund des entstehenden Bildes für ein Setting vermutet!