Assassin's Creed Valhalla mit Wikinger/Britannien-Szenario (Update)

PC XOne PS4

Update:

Das neue Assassin's Creed wird allem Anschein (siehe Artwork oben) nach in einem Wikinger-/England-Szenario spielen. Mittlerweile ist auch der offizielle Titel bekannt: Assassin's Creed Valhalla. Einen ersten Trailer zum Spiel gibt es morgen um 17 Uhr.

Ursprüngliche News:

Im Oktober 2018 erschien mit Assassin's Creed Odyssey (im Test, Note: 8.0) der letzte Teil der beliebten Action-Adventure-RPG-Reihe, der im antiken Griechenland gesiedelt war. Um einen möglichen Nachfolger ranken sich bereits seit geraumer Zeit Gerüchte, als Setting schien zuletzt die Wikinger-Zeit am wahrscheinlichsten.

Nun will Ubisoft Klarheit schaffen und hat einen Livestream gestartet, in dem der Künstler Bosslogic ein Artwork für den neuen Serienteil zeichnet. Das fertige Werk wird auch gleich enthüllen, in welchem Szenario das nächste Assassin's Creed angesiedelt ist. Der musikalischen Untermalung und den ersten groben Elementen der Zeichnung nach zu urteilen scheint eine Mittelalter-Thematik nahe zu liegen, aber auch die Wikinger sind noch nicht vom Tisch. Sobald Bosslogic sein Artwork vollendet hat, werden wir diese News entsprechend updaten. Den Livestream findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr aufgrund des entstehenden Bildes für ein Setting vermutet!