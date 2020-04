Port Royale 4: Release am 25. September // Trailer zur Closed Beta

PC

Die Wirtschaftssimulation Port Royale 4 (in der Preview) hat nun einen offiziellen Release-Termin: Ab dem 25. September 2020 könnt ihr auf PC, PS4, Switch und Xbox One die Segel setzen und in der Karibik im 17. Jahrhundert handeln, Städte aufbauen, sichere Schiffsrouten auskundschaften und rundenbasierte Seekämpfe bestreiten.

Wer schon jetzt am liebsten die Leinen loslassen möchte, der kann ab heute auf dem PC an der Closed Beta teilnehmen, wenn er Port Royale 4 im Kalypso Store vorbestellt. Die Beta enthält das Tutorial, die Kampagne mit der spanischen Fraktion und den freien Spielmodus mit Spanien und allen Spielercharakteren.