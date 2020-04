Epic Store: Gratis-Titel bis 21. Mai nur mit 2-Faktor-Authentifizierung erhältlich

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

For the King ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Seit seinem Bestehen bietet euch der Epic Games Store ein bis mehrere kostenlose Spiele pro Woche an. Einzige Voraussetzung zum Erhalt der Gratis-Titel war ein Konto in besagtem Shop. In einem Update haben die Betreiber gestern bekanntgegeben, dass sich dies in der Zeit vom 28. April bis zum 21. Mai ändert und zusätzlich das Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig sein wird. Eine Anleitung, wie die Aktivierung zu bewerkstelligen ist, stellt euch der Epic Store bereit.

Einen besonderen Grund für dieses Vorgehen wird vom Epic Games Store nicht genannt. In dem Update wird geschrieben, dass man mit dieser Änderung die User dazu ermutigen wolle, die Sicherheit ihres Epic-Kontos zu erhöhen. Und weiter, dass man zwar verstünde, dass dies "einigen eher lästig erscheint", man jedoch "die bestmöglichen Lösungen zum Schutz" der Epic-Konten anbieten möchte.

Bis morgen um 17 Uhr könnt ihr im Epic Games Store, natürlich mit eingeschalteter Zwei-Faktor-Authentifizierung, noch das Taktik-RPG For the King kostenlos erhalten. Im Anschluss stehen der Survival-Horror-Klassiker Amnesia - The Dark Descent (im User-Test) und das Action-RPG Crashlands für eine Woche zum kostenlosen Hinzufügen zu eurer Epic-Bibliothek bereit.