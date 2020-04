Deadly Premonition 2 erscheint am 10. Juli 2020 / Trailer

Switch

Im September 2019 wurde ziemlich überraschend mit Deadly Premonition 2 - A Blessing in Disguise ein Nachfolger zu dem ungewöhnlichen Detektiv-Adventure von Hidetaka Suehiro, besser bekannt als Swery 65, angekündigt. Das zweite Abenteuer von Francis 'York' Morgan wird exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen und wurde nun auch mit einem Release-Termin bedacht. Ab dem 10. Juli 2020 wird es euch in das kleine Dorf Le Carré bei New Orleans verschlagen.

Passend zu der Ankündigung wurde ein Trailer veröffentlicht, der kein Gameplay zeigt, aber ohne weiteres als Intro für eine Netflix-Detektivserie herhalten könnte. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Wenn ihr Deadly Premonition 2 vorbestellen wollt, dann könnt ihr das ab sofort über die entsprechende Seite im Nintendo eShop machen. Fällig werden 49,99 Euro.