Google Stadia: Elf neue Spiele und Kooperation mit Electronic Arts

Googles Game-Streaming-Dienst Stadia hat sicherlich noch nicht die Durchschlagskraft, die man sich nach den ersten Ankündigungen des US-Konzerns vorgestellt hat. Das wird einerseits an der teilweise mangelnden Internetgeschwindigkeit der Endverbraucher liegen, teilweise an der bisher übersichtlichen Produktpalette. Zumindest bei Letzterem kann Google nun nachlegen. In der neuen Ausgabe der Videoshow Stadia Connect wurden elf neue Spiele angekündigt, die noch in diesem Jahr als cloudbasierte Titel bereitstehen werden. Dazu hat man eine Partnerschaft mit Electronic Arts angekündigt.

Ab Herbst bietet Stadia Star Wars Jedi - Fallen Order an, im Winter folgen die neuen Ableger von FIFA und Madden NFL. 2021 sollen zudem weitere noch nicht genannte EA-Spiele erscheinen. Ab sofort neu auf Stadia stehen Square Enix' Rollenspiel Octopath Traveler, die Koop-Action Get Packed sowie Playerunknown's Battlegrounds bereit. Der Battle-Royale-Hit wird in der Pioneer Edition angeboten, die neben dem Grundspiel den Survivor Pass Cold Front und ein exklusives Stadia-Skin beinhaltet. Erstmals können Pro-Abonnenten hier das neue Feature "Click to Play" ausprobieren, das euch per Link-Klick direkt ins Spielgeschehen schickt.

Alle neu angekündigten Spiele in alphabetischer Reihenfolge: