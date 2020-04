PM: Die Kunst von Sakura Wars: Wie ein All-Star-Team von Gastkünstlern das Action-RPG zum Leben erweckte

PS4

TITE KUBO. Vielleicht kennt ihr ihn als den Schöpfer einer der beliebtesten Manga-Serien aller Zeiten, dessen großartige Arbeit sämtliche Bereiche der Anime-Industrie beeinflusst hat und dessen Name vor Kurzem wieder aufgetaucht ist. Er ist auch der leitende Charakterdesigner von Sakura Wars, das jetzt auf PS4 erhältlich ist!

Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit die Steampunk-Welt von Sakura Wars im Westen erschienen ist, in Japan ist es sogar noch länger her. Aus diesem Grund wandte sich Sega für die Neuauflage an einige der größten Namen der Anime-, Manga- und JRPG-Industrie, um dieser unglaublichen Serie erneut Leben einzuhauchen. Fans von Tite Kubo kennen seine Detailversessenheit und die Art und Weise, wie er sorgfältig die Persönlichkeit der einzelnen Charaktere in ihre äußere Erscheinung einarbeitet.

Seine Konzeptzeichnungen beinhalten aufschlussreiche Notizen über jeden Charakter. Zum Beispiel gibt er an, dass Sakura Amamiya mit einem v-förmigen Mund lächelt, wenn sie sich verkleidet und hübsch fühlt. Das Aussehen der Schreinjungfer Hatsuho Shinonome ist eine Kombination von „Priesterin + Mönch”. Azami, Ninja des Mochizuki-Klans, trägt eine Bob-Frisur mit ein paar widerspenstigen Haarsträhnen, die dem Betrachter zeigen sollen, dass sie sich nicht allzu viel aus ihrem Aussehen macht.

Außerdem hat Kubo-sensei angemerkt, dass er keine weinenden Gesichter für sie oder die Schauspielerin Anastasia Palma zeichnen wird, da sie „nicht der Typ zu sein scheinen, der vor anderen Leuten weint”. In Bezug auf Claris’ Kleidung hat Kubo-sensei äußerst genaue Details angegeben, wie z. B. die Tatsache, dass ihre Oxford-Stiefeletten 6 Schnürsenkelösen besitzen und dass ihr Blazer keine Taschen hat.

Neben Tite Kubo wird jeder JRPG- oder Anime-Fan sicher die Namen einiger der Gastkünstler und ihre Arbeiten wiedererkennen. Als Kapitän der Blumendivision werdet ihr von anderen Kampftruppen aus aller Welt herausgefordert – am direktesten in der Kampftruppen-Olympiade. Jedes dieser Teams wurde von einem unserer Gastkünstler gestaltet, die ihren Designs ihren charakteristischen Stil und ihre persönliche Note verliehen haben, wie ihr im Folgenden sehen werdet.

Shanghai-Kampftruppe: Yukiko Horiguchi

London-Kampftruppe: BUNBUN

Berlin-Kampftruppe: Fumikane Shimada

Daheim in Tokio ist die Kaiserliche Kampftruppe umgeben von einer Reihe von lebendigen und einprägsamen Charakteren – von einem riesigen Fan ihrer Theaterproduktionen und Ladenbesitzern in Ginza bis hin zu alten Schwertkampflehrern und Theatermaskottchen … Jeder Designer bringt seinen einzigartigen Stil ein, und doch fügen sie sich nahtlos in Sakura Wars’ Steampunk-Welt der 1940er-Jahre aus Theater, Mechanik und Intrigen ein.

Itsuki Saijo und Hiromi Hongo: Noizi Ito

Hakushu Murasame: Shigenori Soejima

Grand Imperial Peanut: Ken Sugimori

Nur zur Erinnerung: Die physische Launch Edition von Sakura Wars enthält ein Wendecover, ein Sticker-Set mit den Hauptcharakteren und das Theaterkostümset.

Außerdem haben wir noch weitere Details bezüglich unserer Digital Standard und Digital Deluxe Edition für euch, die ab heute verfügbar sind. Um es noch einmal zu verdeutlichen, beide Optionen bieten ein dynamisches „Kaiserliche Kampftruppe”-Design für PS4 zusammen mit dem Katzenohrenset. Durch das Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erhaltet ihr auch noch das Folgende:

Aber wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Frühkäufer einer der beiden digitalen Editionen erhalten nun ebenfalls 3 dynamische Kampftruppe-Designs mit den Designs der Hauptcharaktere von Tite Kubo. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten zusätzlich noch 2 statische Designs, die die Charakterdesigns der oben aufgeführten Künstler enthalten!

Das macht 5 unterschiedliche Designs für die Digital Deluxe Edition, die ihr verwenden könnt, um das Aussehen eures Home-Bildschirms auf Playstation 4 zu verändern – und das alles ohne zusätzliche Kosten.

Das Deluxe Add-on Bundle ist ab sofort ebenfalls über PSN verfügbar. Dieses Set enthält sämtliche zusätzlichen DLC-Inhalte der Digital Deluxe Edition – perfekt für jene Spieler, die entweder die physische Edition von Sakura Wars erwerben oder die digitale Standardversion später noch upgraden möchten.

Zu guter Letzt freuen wir uns noch, ankündigen zu können, dass wir am PlayStation-Wallpapers-Programm teilnehmen! Präsentiert eure Liebe für Sakura Wars, indem ihr einen Satz kostenlose Hintergrundbilder herunterladet und euren Desktop-PC, euer PSN-Profil oder andere Geräte mit den fantastischen Kunstwerken aus dem Spiel verziert.

Durch diese weitreichende Zusammenarbeit fügt sich alles zusammen zu einem der visuell packendsten Erlebnisse, die wir jemals geschaffen haben. Ihr könnt all dies selbst entdecken, indem ihr uns auf der außerordentlichen Reise begleitet, die heute mit Sakura Wars beginnt!