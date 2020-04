PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Mai gratis

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Mai 2020 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielst.

Stelle Dich in V-Rally 4 den Herausforderungen von Rallycross, Drifts, Buggys und Bergfahrten. Du steigst in eines der über 50 Fahrzeuge, konfigurierst es nach Deinen Wünschen und zeigst Dein Können in spektakulären Rennen. Begib Dich dabei auf eine spektakuläre Reise quer über alle Kontinente und teste Deine Reflexe auf halsbrecherischen Strecken in diesem actionreichen Offroad-Rennspiel.

V-Rally 4 ist vom 1. bis 31. Mai auf Xbox One verfügbar.

In Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr spielst Du den Inquisitor – den mächtigsten Vertreter des Imperiums. Du setzt den Willen des Imperators auch in den entlegensten Winkeln des Warhammer-Universums durch, während Du Ermittlungen auf einer Vielzahl von Planeten durchführst. Ziehe allein oder im Team mit bis zu vier Freunden in den Kampf und beseitige das Chaos, das hinter den Mauern der Klosterfestung Martyr lauert.

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ist vom 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox One verfügbar.

Erlebe mit Sensible World of Soccer die Wiedergeburt des Fußballspiel-Klassikers aus den 90er Jahren. Nimm an einer schnellen Partie auf dem virtuellen Feld teil oder manage Dein Team über die gesamte Saison mit dem fesselnden Taktik-Editor. Wähle einen von verschiedenen Fußballvereinen aus der ganzen Welt und führe Dein Team zum Sieg!

Sensible World of Soccer ist vom 1. bis 15. Mai auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

In Overlord II kontrollierst Du die mächtige, aber chaotische Minion-Armee in ihrem Kampf gegen das glorreiche Imperium. In der Fortsetzung des von Kritikern gefeierten, bizarren Fantasy-Hits kehren die Minions schlauer, gefährlicher und witziger denn je zurück und lehnen sich gemeinsam als wilde Meute gegen eine organisierte Legion auf. Das Spiel ist dabei auf wunderbare Art noch skurriler, fieser und zerstörerischer als sein Vorgänger.

Overlord II ist vom 16. bis 31. Mai auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.