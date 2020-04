PM: The Inner Friend erhält einen Releasetermin für PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Julie Davidou, Marketing and E-business, Playmind:

Playmind freut sich sehr, die erstmalige Veröffentlichung von The Inner Friend auf der PS4 am 28. April ankündigen zu können.

The Inner Friend führt euch durch eine Welt, die an „Alice im Wunderland” erinnert und in der sich Spieler vielen Herausforderungen und Kindheitsängsten stellen müssen. Ihr müsst mit einer bedrückenden Atmosphäre klarkommen, mit Spannung und Unterdrückung umgehen und akzeptieren, dass ihr in bestimmten Momenten verwundbar seid.

Doch worum geht es im Spiel überhaupt?

„Tief in einer zerbrochenen Traumlandschaft, die durch einen geheimnisvollen Schatten angeführt wird: Furchterregende Monster ziehen durch die Erinnerungen des Schattens; Ihr müsst ihnen entkommen oder gegen sie kämpfen. Stellt euch Hindernissen und Rätseln in der Finsternis, die den Geist des Schattens umhüllt.”

Dieses Spiel vereint Horror und Psychospiele. In einem Moment hat der Spieler eine kurze Ruhepause und muss Rätsel lösen. In einem anderen Moment wird er von Ängsten gejagt, denen er sich schnell stellen muss, um zu überleben. Der Spieler wird ebenfalls mehrere Arten des Gameplays erleben, von denen jede von Spielen aus der Kindheit inspiriert wurde. Es gibt z. B. Herumspringen auf Betten, Versteckspiele, Marco Polo und mehr.

Der Spieler wird verschiedenen Ängsten begegnen, die jeder in seiner Kindheit einmal erlebte. Jeder erkennt sich selbst in diesen Ängsten, ganz egal, ob es die Angst vor Krankenhäusern, dem Verlassenwerden, dem Friseur oder der Schule ist. Doch ist der Spieler dazu in der Lage, sich ihnen zu stellen?

Zusätzlich zu diesen Ängsten muss der Spieler das Vertrauen eines Schattens gewinnen (was nicht immer einfach ist), um den inneren Frieden wiederzuerlangen. Im Verlauf des Spiels wird der Spieler verschiedenen sammelbaren Artefakten begegnen. Spieler müssen alle Artefakte besitzen, um einen Erfolg und eine Bonusszene freizuschalten.

Empfehlung des Entwicklers: Spielt mit Kopfhörern und einem großen Bildschirm, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, damit euch das Spiel noch besser in seinen Bann ziehen kann.

Seid ihr bereit, euren Kindheitsängsten gegenüberzutreten? Atmet tief durch und stürzt euch in eine völlig neue Welt.