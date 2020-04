PM: Gears Tactics: Starte jetzt den Strategie-Hit im Gears-Universum

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem Launch von Gears Tactics – dem rundenbasierten und exklusiv für PC-Spieler entwickelten Strategie-Titel – schlägst Du ab sofort das nächste Kapitel der populären Gears-Saga auf. Reise zurück nach Sera und stelle Dich der Gefahr ab sofort im Xbox Game Pass für PC (Beta), bei Steam und auf Windows 10 PC.

In Gears Tactics reist Du in die Zeit zwölf Jahre vor dem ersten Teil von Gears of War und erlebst hautnah den Kampf verschiedener Städte auf dem Planeten Sera gegen eine bisher unbekannte diabolische Bedrohung – die blutrünstigen Locust Horden. Während die Regierung in Aufruhr ist, kommandierst Du eine Gruppe von Spezialisten unter der Führung von Gabe Diaz. Passe die Ausrüstung Deines Trupps an, während Du Dich auf die Jagd nach Ukkon begibst, dem teuflischen Drahtzieher der Invasion, der sein Wissen nutzt, um immer neue Monster für die verheerenden Locust Horden zu erschaffen.

Gears Tactics verzeichnet zahlreiche begeisterte Rezensionen in den USA: PC Gamer und 3DJuegos loben etwa die Verschmelzung von genretypischen, strategischen Gameplay-Elementen mit der für Gears of War charakteristischen Action. Ähnlich sieht es auch USgamer, die besonders den erzählerischen Schwerpunkt der Story-Kampagne betonen. GameSpot und Game Informer hingegen sind begeistert, dass Gears Tactics auch als Strategie-Titel die typische Gears-Atmosphäre transportiert, die Fans an Gears of War so lieben. Weitere Reviews, unter anderem von IGN, loben Gears Tactics für seine hervorragende rundenbasierte Taktik und bezeichnen es als intensives, temporeiches Strategie-Spiel.

Spiele Gears Tactics noch vor dem 4. Mai und sichere Dir das exklusive Trashball-Cole Charakterpaket, das den Rekruten Augustus Cole und das Trashball-Rüstungsset mit praktischen Verstärkungen enthält. Du besitzt noch keinen Xbox Game Pass? Dann sichere Dir den Xbox Game Pass Ultimate mit allen Vorteilen von Xbox Live Gold und erhalte Zugang zu über 100 fantastischen Spielen auf Xbox One und Windows 10 PC für nur 1 Euro im ersten Monat.

Ein besonderer Tipp für alle Gears of War-Fans: In dem neuen englischen Roman Gears of War: Bloodlines von New York Times-Bestsellerautor Jason Hough erfährst Du mehr über die Ereignisse von Gears 5 sowie Gears Tactics und tauchst in die komplexe Vater-Tochter-Beziehung der beiden Hauptcharaktere Gabe und Kait Diaz ein. Gears of War: Bloodlines ist jetzt als Taschenbuch, E-Book und Hörbuch erhältlich.

Noch mehr Hintergrundeinblicke in die Arbeit der Entwickler und Designer erhältst Du in Gears Tactics: The Art of the Game. Dieses bildgewaltige Buch dokumentiert den Entwicklungsprozess von den ersten Konzeptskizzen bis zum fertigen Produktionsdesign. Gears Tactics: The Art of the Gamevon Titan Books ist ab sofort erhältlich.

