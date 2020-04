Intellivision Amico: Vorverkauf startet am 30. April für 279 Euro

andere

Im Oktober 2018 hat Intellivision Entertainment mit der Intellivision Amico eine neue Konsole angekündigt. Das Unternehmen setzt mit dem Gerät nicht nur auf Retro-Charme, dank geringer Einstiegshürden sollen die Spiele auch familienfreundlich und für Kinder geeignet sein. Wie Gameswirtschaft berichtet, werdet ihr die Konsole ab dem 30. April 2020 bei Media Markt und Saturn vorbestellen können, um sie pünktlich bei Release am 10. Oktober 2020 in den Händen zu halten.

Die so genannte "First Edition" schlägt mit 279 Euro zu Buche und wird neben dem eigentlichen Gerät in Graphitschwarz samt zwei Controllern noch ein paar Extras beinhalten. So werden bereits sechs Titel vorinstalliert sein: Intellivision Skiing, Shark! Shark!, Astrosmash, Cornhole, Farkle sowie ein sechster, noch nicht genannter Titel. Als Vorbesteller erhaltet ihr außerdem vier digitale Soundtracks und eine limitierte Wackelbild-Sammelkarte. Als Besitzer der First Edition könnt ihr euch zudem im Abspann der Neuauflagen von Moon Patrol und Pong verewigen lassen.