PM: Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

PlayStation.Blog-Team:

In dieser Woche könnt ihr in SnowRunner die Wildnis erobern und eine gnadenlose offene Welt erkunden, in Sakura Wars am Steuer eines Steampunk-Mechas Tokio gegen eine dämonische Bedrohung verteidigen oder euch im verrückten Umzugssimulator-Puzzler Moving Out euren Weg zu einem erfolgreichen Umzug bahnen.

Schauen wir uns die Titel doch mal genauer an:

Moving Out | Erhältlich ab: Dienstag, 28. April

Die Schöpfer von Death Squared präsentieren euch den witzigen Arcade-Knaller Moving Out. Seid ihr bereit für eure neue Karriere in der Möbelbranche? Werdet zum zertifizierten F.A.R.T. (Furniture Arrangement & Relocation Technician) – einem geprüften Möbelumstellungs- und Beförderungstechniker – und findet kreative Umzugsmöglichkeiten in diesem irrwitzigen, Physik-basierten Simulator, der dem Wort „Couch-Koop” eine ganz neue Bedeutung verleiht!

Spielt den Story-Modus allein als selbstständiger Unternehmer oder schließt euch mit Freunden zusammen. Kein Auftrag ist zu gefährlich oder zu ausgefallen für eure Umzugsfirma!

Sakura Wars | Erhältlich ab: Dienstag, 28. April

Erkundet Tokio in einer 1940er-Steampunk-Ära und führt euren Trupp zum Ruhm in Sakura Wars – einem extravaganten RPG-Abenteuer voller fesselnder und farbenfroher Charaktere. Leitet die Flower Division (Blumendivision), eine Gruppe aus Theaterdarstellern und Mecha-Pilotenneulingen, die gegen Dämonen kämpfen und gleichzeitig ihre Mitmenschen mit ihren Aufführungen erfreuen wollen.

Sakura Wars steckt voller Kunst und Kultur und bietet die perfekte Kulisse für eine spannende Geschichte voller Romantik, Krieg und Erlösung.

SnowRunner | Erhältlich ab: Dienstag, 28. April

In SnowRunner sitzt ihr am Steuer einer riesigen Auswahl von Offroad-Fahrzeugen und erkundet einige der ungezähmtesten, gnadenlosesten Umgebungen der Welt. Stürzt euch in epische Abenteuer und überwindet Hindernisse wie Schneewehen, Eis, Flüsse und Schlamm – jedes mit eigenen, einzigartigen Herausforderungen und physikalischem Verhalten – entweder allein oder mit bis zu drei Freunden.

Auf euch wartet eine ganze RPG-Truckladung voller Open-World-Fahrspaß, herausfordernder Missionen und lebensechter Physik-Simulation.

Streets of Rage 4 | Erhältlich ab: Donnerstag, 30. April

Der klassische Side-Scrolling-Beat’em Up kehrt zurück! Diese Fortsetzung bietet moderne Gameplay-Akzente, um dem Kampf zusätzliche Würze und Showmanier zu verleihen, Online-Koop-Modus für zwei Spieler (und lokaler Koop-Modus für vier Spieler) sowie eine Reihe von Modi und freischaltbaren Elementen.

Zusätzlich zu diesen vier Titeln gibt es diese Woche zahlreiche weitere Neuigkeiten. Unten findet ihr die vollständige Liste* der neuen Veröffentlichungen!

Diese Woche neu

