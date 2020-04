Raid over Moscow: Kostenlose Amiga-Umsetzung des C64-Klassikers

Das 1984 von Access Software veröffentlichte Actionspielsorgte mit seinem Nuklearkrieg-Szenario zwischen den USA und der Sowjetunion während des realen Kalten Krieges für Zündstoff in der Spielebranche. In Deutschland landete der Titel daher schon bald auf dem Index. Das könnte ein Grund dafür sein, dass Raid over Moscow nie für den Amiga erschienen ist, sondern nur für bei Release gängige Heimcomputer wie Apple II, ZX Spectrum oder C64. U.S. Gold begann lediglich mit einem Amiga-Port auf Basis der vonprogrammierten C64-Version.

36 Jahre nach dem Erscheinen des Originals hat das kleine Studio Pixelglass Games aus eben diesem Quellcode eine Original-Adaption für den Amiga in Blitz Basic fertiggestellt. Ihr schlüpft in die Rolle eines US-amerikanischen Piloten, der drei Szenarien sowjetischer Atomangriffe auf Nordamerika abwehren und am Ende die Atomanlage in Moskau stürmen und den Kernreaktor zerstören muss.

Die Vollversion kann in drei Varianten – ADF-Datei für Disketten, LHA-Datei für Festplatte und ISO-Datei für CD – kostenlos auf der Seite von Pixelglass Games heruntergeladen werden. Die Vollversion bietet drei Schwierigkeitsstufen, eine angepasste Steuerung sowie den Soundtrack in voller Länge.