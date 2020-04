DayZ: Studio geschlossen/ Bohemia führt Entwicklung trotzdem weiter

PC XOne PS4

Wie Bohemia Interactive auf Twitter bekannt gab, wurde das zum Entwickler gehörige Studio in Bratislava, das am Zombie-MMO-Shooter DayZ arbeitete, geschlossen. Im Tweet wird den Angestellten für ihre Mitarbeit gedankt, somit werden sie vermutlich nicht an anderen Standorten weiter von Bohemia beschäftigt.

Wie Bohemia betont, habe die Schließung des Studios keine Auswirkungen auf die Update-Roadmap von DayZ für das Jahr 2020. Wobei im Plan keine konkreten Daten für die angekündigten 5 Updates im Laufe des Jahres genannt werden, die unter anderem Stabilitätsoptimierungen, Gameplay-Verbesserungen und neue Inhalte bieten sollen. Bereits am 26. April 2020 wurde nach Gerüchten über die Schließung des Studios und damit dem Ende von DayZ auf dem Twitter-Kanal zum Spiel ein kurzes Statement veröffentlicht, dass die Entwicklung nicht beendet wurde und alles gemäß der Roadmap verlaufe.

DayZ begann als Mod für Bohemia Interactives Militär-Simulation Arma 2. Auf einer zombieversuchten , weitläufigen Karte suchen Spieler Vorräte, Waffen und Munition und müssen dabei nicht nur auf die geräuschempfindlichen Zombies achten, sondern auch auf die anderen Mitspieler. Bohemia Interactive machte sich DayZ zu eigen und befördete den Modder Dean Hall zum Creative Lead. Der Titel wurde schon als Alpha im Early Access zu großen Erfolg, hatte aber auch eine holprige Entwicklung. Bereits 2013 verließ Dean Hall Bohemia, um ein eigenes Studio zu gründen. Nach fünf Jahren im Early Access erschien die Vollversion von DayZ mit deutlich mehr Features und Mod-Support im Dezember 2018.