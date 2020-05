Darauf freut sich die Redaktion im... Mai 2020

Serien-Zeit, Spiele nachholen

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich bin endlich und trotz weitgehenden Suchtens in der fünften-Staffel angelangt, die ja auch nur wöchentlich verlängert wird (bzw. sind mittlerweile alle Episoden erschienen?) , da mir, Danke an Herrn Braun in der letzten Ausgabe dieser Rubrik, natürlich die neue Bosch-Staffel dazwischen gekommen ist, die ich innerhalb von einer Woche weggeschaut habe. Außerdem habe ich gestern abend mit meiner Frau, wieso auch immer, die erste 2-Stunden-Folge vonangesehen. Ja, die aus den Anfangs-80ern, noch so richtig altmodisch in Kameraschnitt, Bildformat (4:3) und, nun ja, "Tricktechnik". Ich dachte, meine Frau amüsiert sich gutherzig, weil sie ständig in Kichern und Lachen ausbrach, aber ihr Fazit am Ende war niederschmetternd. Mir doch egal, guck' ich halt alleine weiter! Und vielleicht lässt mich ja meine kleine Tochter, die sich zusammen mit Freundinnen ein Disney+-Abo gegönnt hat, malansehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Zwei meiner Corona-Tipps-Spiele vom Samstag sind immer noch "live" bei mir auf der Platte, alsound. Wobei man für letzteres wirklich in der Stimmung und mit genügend Zeit gesegnet sein muss, gestern habe ich es ne Stunde versucht, aber kam nicht so recht vom Fleck. Dafür habe ich in M&B 2 mal kurz eben Makeb eingenommen, die Hauptstadt unserer Feinde. An den im Mai veröffentlichten Spielen interessiert mich aktuell privat keines so richtig, aber in der Regel vergesse ich was, und zehn Minuten nach Live-Schaltung schreibt einer von euch: "Hat Jörg eigentlich XY vergessen...?", und ich sage dann etwas wie, "Nein, natürlich nicht vergessen, ich wollte euch nur testen."[SONSTIGES] In meiner Familie gibt es verschiedene Lager, meine Frisur betreffend. Die eine meint, ich solle vielleicht generell mit Elfenkönig-Perücke herumlaufen. Ein anderes Lager würde mir gerne die Haare mit einer (allerdings erst noch zu kaufenden) Schere absäbeln. Zum Glück ist jenes Lager noch nicht auf die Idee gekommen, dass man das auch mit einem (allerdings erst noch zu kaufenden) Elektro-Haar-Rasierer bewerkstelligen könnte. Das dritte Lager meint, ich solle möglichst schnell zum Friseur, wobei das Problem hierbei ist, dass die Friseure auf Wochen hinaus ausgebucht sind. Aber ich werde mein Glück ab nächster Woche probieren, meine Haarpracht wegzukürzen, dauert erfahrungsgemäß 10 Minuten.[FILME/SERIEN] Kino ist nicht, neue Filme ist auch nicht, also ist Altlasten nachhholen und neue Staffeln bekannter Lieblinge angesagt. Da wäre an erster Stellezu nennen, das auf Netflix kürzlich um die zweite Season erweitert wurde. Ich schaue gerade die erste noch einmal, als Einstimmung. Und was soll ich sagen, das 'Choogity' von Mooncake erweicht mir immer noch mein hartes Herz. Abgesehen davon stehtauf dem Programm, das ich bisher noch überhaupt nicht gesehen habe, von dem ich aber mehr als begeistert bin bisher. Dank Disney+ überwiegt aber der Space-Anteil, dennist endlich vollständig und ich kann es in einem Stück ohne nervige Wartezeit schauen.ging bisher ebenfalls gänzlich an mir vorbei und als Fan der Sternen-Seifenoper schreckt mich noch nicht einmal der kindliche Look ab.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich bin wohl nicht der Einzige, demfehlen wird. Und sonstige Veröffentlichungen im Mai sind eher rar gesät, das Trash-Feuerwerkdürfte aber zumindest für ein paar Runden ganz unterhaltsam sein. Und als Kickstarter-Backer freue ich mich natürlich auf meine Switch-Version von. Das Original habe ich nie gespielt, was ich davon sehen konnte hat aber locker gereicht, um mich zum Unterstützen zu bewegen. Damit ich auch wirklich alles angebe, was ich im Mai spielen werde, folgen hier noch meine aktuellen Standard-Spiele:(wenn ich denn endlich mal einen Zugang bekomme...),[SONSTIGES] Nichts. Skaten ist nicht, noch nicht einmal auf ohnehin leer stehenden Schulgebäuden. Bouldern fällt ebenso aus. Also viel Gassi mit Rita und der Versuch, nicht gaga zu werden. Denn ich wage zu bezweifeln, dass die Ausgangsbeschränkungen schon gänzlich aufgehoben werden. Immerhin haben die Folk-Punker vonein neues Album für den 1. Mai angekündigt, das dürfte durchaus stimmungsaufhellend wirken.

[FILME/SERIEN] Tja, Kino ist ja derzeit aus, Filme guckt man im Fernsehen. Ich könnte nerdmäßig meine Tabelle von oben abarbeiten, aber ich denke, ich werde Once Upon a Time in Hollywood bei Sky doch mal vorziehen. Und an Serien geht die vierte Staffel von Rick and Morty ab 4. Mai weiter. die zweite Staffel von Dead to Me bei Netflix startet vier Tage später. Ansonsten läuft ja auch noch Westworld weiter, wo mich die dritte Staffel wirklich überzeugt, auch wenn ich oft mit großem Fragezeichen über dem Kopf dasitze...



[SPIELE/BRETTSPIELE] Spielen fällt momentan irgendwie hinten runter. Absurd, denn es wäre eigentlich Zeit da. Die wird aber verplempert. Interessant finde ich ansatzweise Someday You'll Return, aber Crafting im Walking Simulator? Ich würde gerne noch mehr nennen, aber es reizt mich nichts! Vielleicht ist ja endlich mal Zeit, mich an Disco Elysium zu geben.



[SONSTIGES] Mal was musikalisch Untypisches für mich: R&B/Soul. Moses Sumney veröffentlicht am 15. Mai endlich das komplette Album Græ. Part 1 erschien im Februar digital, zum Glück habe ich noch nicht gekauft, denn gleichzeitig mit Part 2 erscheint das komplette Teil auf CD/LP. Ansonsten lasse ich mich musikalisch einfach weiter überraschen. Da gibt es noch einiges aus den vergangenen Wochen, das mich fesselt. Ich bin momentan offen wie nie für Musik! Und ich spiele momentan selbst mit Audacity ein wenig rum...

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Ich hatte ja bereits in den vorherigen Monaten geschrieben, dass ich inzwischen größtenteils drauf pfeife, was bei TV-Serien und Co. wirklich neu erscheint. Nachdem die sechste Staffel vonim April als einzige Ausnahme direkt und innerhalb von weniger als 36 Stunden durchgeschaut war, kehre ich im Mai zu meinen Altlasten zurück. Die besten Chancen für einen Wiedereinstieg hat dabei, wo ich inzwischen bereits zwei Staffeln hinterherhinke. Aber ich hätte auch noch Bock drauf,eine zweite Chance zu geben. Die ersten zwei Episoden fand ich eigentlich super, zudem mag ichspätestens seitals Schauspieler sehr. Aber irgendwie wurde ich unterbrochen und müsste halt noch mal ganz von vorne anfangen. Ihr kennt das ja sicherlich selbst! Aber mal schauen.Im Moment hole ich auf Amazon unter anderem nochnach. Denn obwohl ich die Serie als Kind liebte, hatte ich damals lediglich die erste Staffel im ZDF gesehen – und verschiedene Hörspielumsetzungen der ersten Folgen über Jahre hinweg rauf und runter gehört. „Ja ich heiße Alf und ich komm' von einem Stern, doch ich kann nicht zurück und das habe ich gar nicht gern. Ich mache das Beste aus meiner bösen Lage und tue so als wären das alles Ferientage.“[SPIELE/BRETTSPIELE] Das auf Juni verschobenewird im Mai definitiv fehlen. Aber das ist für die kleineren Produktionen ja nicht unbedingt verkehrt, die so wider Erwarten nicht im Schatten des erhofften Actionkrachers von Naughty Dog stehen müssen. Am meisten freue ich mich tatsächlich auf die „Hai-Simulation“ Maneater (Preview ), die mich mit ihrem hohen Trashfaktor schon beim Anspielen überzeugt hat. Keine Ahnung, ob das auch nach 10 Stunden noch Spaß macht oder mir der geflosste Schwippschwager vondann bereits auf den Geist geht. Ich aber freue mich auf die sinnbefreite, brutale Fressorgie! Darüber hinaus freue ich mich besonders auf die Definitive Edition von. Das war schon damals auf Wii ein tolles Rollenspiel, aber aufgrund der schwachen Hardware konnte es nicht sein volles Potenzial ausspielen. In der überarbeiteten Neuauflage für Switch bin ich sicher, dass ich mit Shulk und Co. nur zu gerne erneut Dutzende Spielstunden totschlagen werde.[SONSTIGES] Gutes Wetter hatten wir ja bereits im traditionell eigentlich nasskalten April zur Genüge – und nein, liebe Klimawandel-Leugner, das ist vielleicht schön, aber nicht gut! Ich habe keine Ahnung, wie es mit den Corona-Einschränkungen weitergeht und ob Anfang Mai wirklich wieder der Ball in der Bundesliga rollt. Aber da muss ich tatsächlich, trotz aller Kritik an Testkapazitäten sagen, ich würde es mir sehr wünschen! Zumindest ein wenig Schein der Normalität in diesen Zeiten kann nicht schaden. Zudem muss Leipzig schließlich noch die Bauern abfangen und der FC am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Und wer weiß, wenn alles rund läuft, geht es ja nächstes Jahr vielleicht sogar tatsächlich noch mal gegen ManU oder so in der Europa League ran...[FILME/SERIEN] In Sachen interessante neue Serien herrscht für mich Ebbe. An Kino ist gerade nicht zu denken. Aber es ist schließlich nicht so, als hätte ich keinen Schmierzettel voller Filme wieoder, die ich nachholen möchte, auf dem schon gar kein Platz mehr ist. Und dann noch die ewig lange Watchlist auf Netflix. Außerdem habe ich nun Anreiz, meine liebsten Filme und Serien der jüngeren Vergangenheit noch einmal einzulegen (siehe Sonstiges).[SPIELE/BRETTSPIELE]okkupierte den Mai wie ein Eisberg und die Kapitäne anderer großer Titel wollten sehr sichergehen, nicht daran zu zerschellen. Nun ist aber Naughty Dogs Blockbuster in den Juni getrieben und es herrscht leere auf dem Spieleozean (Ende der maritimen Metaphern, versprochen!). Der episodische Survial-Horrorveröffentlicht seine finale Folge und reizt mich als Gesamtpaket. Abgesehen davon bin ich gespannt darauf, wiesich ohne VR auf Konsolen schlägt und ob es andersherum auf dem PC mit VR auch grafisch aufpoliert wurde.[SONSTIGES] An der Romanfront knabbere ich immer noch an dem Lesefutter, dass ich schon in den letzten Monaten beschrieben habe. Diesen Monat wird es vermutlich nicht besser mit dem Lesepensum, buhlt doch mein neuer Fernseher (mein erster mit 4K) um meine Aufmerksamkeit. Ich habe mich für einen LG SM9000 in 49 Zoll ) entschieden, den gab es auch in 49 Zoll (warum sind moderne Fernseher so gigantisch?), er ist mit HDMI-2.1-Features für die nächste Konsolengeneration bereit und die (mir als Horror-Fan wichtigen) Schwarzwerte sollten okay sein, weil FALD (Backlight wird gezielt gedimmt, wo keine hellen Bildobjekte sind) hoffentlich das in dem Bereich schwache IPS-Panel etwas ausgleicht. Der Sprung von meinem 10 Jahre alten 34-Zoll-Fernseher dürfte nicht zu verachten sein. Ich freue mich, den Neuzugang ordentlich mit ausgewählten Spielen und Filmen einzuweihen.