The Last of Us - Part 2 wird am 19. Juni 2020 erscheinen

PS4

Aufgrund der aktuell grasierenden Corona-Pandemie hatte Naughty Dog den Release von The Last of Us - Part 2, der ursprünglich für den 21. Februar 2020 festgelegt war, auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun gab Sony in einer Pressemitteilung bekannt, dass man ein neues Datum gefunden habe. Demzufolge wird das Endzeitabenteuer am 19. Juni 2020 exklusiv auf der PS4 erscheinen.

Ich möchte den beiden Teams bei Naughty Dog und Sucker Punch Productions persönlich zu ihren Erfolgen gratulieren und mich bei ihnen bedanken. Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen. Beide Teams haben hart daran gearbeitet, erstklassige Erfahrungen zu entwickeln und wir können kaum eure Eindrücke abwarten, wenn die beiden Spiele in nur wenigen Monaten erscheinen.

So äußerte sich Hermen Hulst, Leiter der Worldwide Studios von PlayStation, zu der Ankündigung. Der zweite Titel, den er anspricht, ist Ghost of Tsushima von Sucker Punch, das um ein paar Wochen nach hinten auf den 17. Juli 2020 verlegt wurde.