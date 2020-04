PM: Die erste Boss Battle Episode erscheint morgen für Dragon Ball Z: Kakarot

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ryosuke Hara, Lead Producer, Bandai Namco:

Lead Producer von Dragon Ball Z: Kakarot.Danke für euren Support zum Spiel bisher. Wir haben neue und aufregende Inhalte, die bald veröffentlicht werden. Dabei beginnen wir mit einer Boss Battle Episode, die euch Beerus und Whis aus dem Film Dragon Ball Z: Battle of the Gods, vorstellt.

Dieser kommende DLC ist die erste Boss Battle Episode, auf die Besitzer des Season Pass zugreifen können. Er enthält zwei Boss Battle Episoden und ein zusätzliches Szenario. Was die Größe der neuen Inhalte angeht: Jede Boss Battle Episode ist mit einigen Nebengeschichten kombiniert.

Das zusätzliche Szenario ist mit einer Story-Saga verknüpft (wie die Saiyan oder Frieza-Saga)

In der ersten Boss Battle Episode haben die Spieler die Möglichkeit, gegen die stärksten Gegner anzutreten, mit denen sie je konfrontiert waren. Ihr habt dabei die Chance, euer Wachstum und eure Stärke weiter zu steigern.

Bitte denkt daran, dass diese DLC-Episode nicht der Geschichte aus dem Film folgt. Es wird vielmehr seinen eigenen Weg gehen und sich hauptsächlich auf das Kämpfen konzentrieren.

Das Hauptaugenmerk dieses DLC wird auf der Verbesserung der Kraft liegen, indem das Trainingsprogramm von Whis befolgt wird. Dadurch erlangen Goku und Vegeta eine neue Kraft und können den ultimativen Gegner, Beerus, herausfordern. Wer will, kann von Anfang an gegen einen Beerus der Stufe 250 kämpfen. Selbstbewusste Spieler sollten sich dieser Herausforderung Fall auf jeden Fall stellen, ohne das Training von Whis zu absolvieren.

Ihr müsst die Hauptkampagne nicht beenden, um diesen DLC zu spielen. Ihr könnt so frei spielen, wie ihr wollt! Ihr könntet sogar den neuen DLC spielen und von Anfang an die Super Saiyajin Gottform erreichen, um Raditz mit einem einzigen Schlag ausschalten.

Der zweite Teil der DLC Episode ist noch in Entwicklung und ich kann euch noch keine Details verraten. Aber nehmt meinen Rat an: Es wird das Beste sein, wenn ihr anfangt zu leveln und eure Charaktere so gut wie möglich stärkt..