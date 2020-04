Dragonball Z - Kakarot: Erste Boss Battle Episode erscheint heute

PC XOne PS4

Dragonball Z - Kakarot ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Ryosuke Hara, Lead Producer bei Bandai Namco, im Playstation Blog bekannt gibt, wird heute die erste Boss Battle Episode für Besitzer des Season Pass von Dragonball Z - Kakarot (im Test, Note: 7.0) erscheinen. In dieser werden die beiden aus dem Film Dragonball Z - Battle of the Gods bekannten Charaktere Beerus und Whis eingeführt.

Als Besitzer des Season Pass erhaltet ihr insgesamt zwei Boss Battle Episoden, die jeweils mit einer eigenen Nebengeschichte aufwarten. Im Falle der ersten Episode hält diese sich aber nicht strikt an den Film, sondern erzählt vielmehr eine eigene Story. Hauptsächlich werdet ihr in ihr ein Trainingsprogramm von Whis absolvieren und so eure Stärke erhöhen. Anschließend tretet ihr den Kampf gegen Beerus an. Auf Wunsch könnt ihr den Boss auch direkt angehen, dieser ist auf Stufe 250 und laut Entwicklerangaben ein ziemlicher Brocken. Außerdem ist in dem Pass ein zusätzliches Szenario enthalten, dass mit einem Story-Abschnitt aus der Anime-Vorlage verknüpft ist.