Montagmorgen-Podcast #345

Teaser Morning has broken, ebenso wie diese neue Woche. Jörg und Dennis podcasten so nah und doch so fern und haben auch sonst Corona-bedingte Probleme. Es gibt aber auch freudige Nachrichten.

Auch wenn Jörg und Dennis sich heute in den selben Räumlichkeiten befinden, so podcasten sie doch getrennt. Dank sei der Technik im Jahr 2020! In Sachen Inhalte müssen sie aber keinerlei Kompromisse machen. Sei es die prall gefüllte Vorschau, die privaten Anekdoten, die heute wieder pures Gold sind, oder die Ankündigung eines neuen Letsplays. An Themenvielfalt mangelt es dem heutigen Montagmorgen-Podcast also ebensowenig wie an sympathischen Moderatoren. Alle Themen in der Übersicht: