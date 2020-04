Shogun 2 - Total War: Bis zum 1.5.2020 gratis auf Steam & Serien-Sale

PC Linux MacOS

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es nach wie vor zu empfehlen, die eigenen vier Wände nur für das Nötigste zu verlassen. Viele Publisher starten daher aktuell Sales oder Geschenk-Aktionen mit dem Motto, den Spielern das Daheimbleiben zu erleichtern. Auch Sega und Entwickler Creative Assembly starten nun eine solche Aktion für die Total War-Reihe.

Ab dem 27.4.2020 19 Uhr bis zum 1.5.2020 19 Uhr werdet ihr Shogun - Total War 2 (im Test, Note 9) kostenlos auf Steam in eure Bibliothek aufnehmen und Schlachten im historischen Japan ausfechten können.

Im gleichen Zeitraum werden ausgewählte Titel der Serie Total War im Sale angeboten. Wer unter euch durch die Abenteuer unseres Hochelfen-Königs im interaktiven Total War - Warhammer 2 Letsplay inspiriert wurde, selbst Schlachten in der Alten Welt oder Ulthuan zu schlagen: Total War - Warhammer 2 und der Vorgänger werden nicht zum reduzierten Preis angeboten, ebensowenig wie der jüngste Ableger in China Total War - Three Kingdoms (im Test, Note 8.0) und die Teile von Rome - Total War.