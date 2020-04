Deutscher Computerspielpreis 2020: Anno 1800 räumt doppelt ab

PC

Anstelle der ursprünglich geplanten Live-Veranstaltung im Löwenbräukeller in München wurde für den Deutschen Computerspielpreis 2020 kurzfristig ein Digital-Gala-Konzept entwickelt. In dem schalteten Moderatorin Barbara Schöneberger und ihr Co-Moderator/Experten-Sidekick Nino Kerl (Gamestar/Gamepro, YouTube-Kanal Ninotaku) aus einer Art Lounge-Ecke zu den Laudatoren und Nominierten der insgesamt 15 Kategorien. In diesem Jahr trug allerdings die blonde Moderatorin das schreiend bunte Mangakleid und nicht wie im letzten Jahr die Ministerin für Digitales Dorothee Bär, die sich für ihren Bluescreen-Auftritt ein Glitzerkleid mit Schlitz ausgesucht hat. Trotz ein paar technischer Schwierigkeiten bei den Live-Zuschaltungen verlief die digitale Preisverleihung weitestgehend problemlos. Einen Mitschnitt könnt ihr euch im unter dieser News eingebetteten Video anschauen.

590.000 Euro an Preisgeld gab es insgesamt an die Gewinner zu vergeben, die in einem zweistufigen Juryverfahren ermittelt und unter anderem von den Laudatoren Smudo, Uke Bosse, Fabian Siegismund, Fahri Yardim, Maxi Gräff, zwei Mitgliedern des YouTube-Kanals Senioren Zocken sowie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verkündet wurden.

Die Königsdisziplin "Bestes deutsches Spiel" mit einem Preisgeld von 100.000 Euro entschied Ubisofts Anno 1800 (im Test mit Note 9.5) für sich und setzte sich damit gegen Sea of Solitude (im Test mit Note 6.0) und Through the Darkest of Times (im Test mit Note 7.0) durch, die dafür in den Kategorien "Beste Spielwelt und Ästhetik" beziehungsweise "Bestes Serious Game" gewannen. Die zweite Trophäe heimste Anno 1800 für das "Beste Gamedesign" ein. Den Publikumspreis, für den bis zum 23. April online abgestimmt werden konnte, gewann die Switch-Version von The Witcher 3 - Wild Hunt. Außerdem gab es einen Jury-Sonderpreis für das "Scientific Discovery Game" Fold it. Hierbei würdigte die Jury das besondere Engagement der Macher von der University of Washington im Kampf gegen Covid-19 und andere Krankheiten.

Alle Gewinner (fett gedruckt) auf einen Blick:

Bestes deutsches Spiel

Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

(Ubisoft Mainz / Ubisoft) Sea of Solitude (Jo-Mei / Electronic Arts)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games / HandyGames)

Bestes internationales Spiel

Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts)

Star Wars Jedi - Fallen Order (Respawn Entertainment / Electronic Arts)

(Respawn Entertainment / Electronic Arts) The Outer Worlds (Obsidian Entertainment / Private Division)

Bestes Studio

Deck 13 Interactive (Frankfurt am Main)

Mooneye Studios (Hamburg)

Yager Development (Berlin)

Bestes Gamedesign

Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

(Ubisoft Mainz / Ubisoft) Spellforce 3: Soul Harvest (Grimlore Games / THQ Nordic)

The Surge 2 (Deck13 / Focus Home Interactive)

Beste Innovation und Technologie

Blautopf VR (Pixelcloud, TELLUX Next / Südwestrundfunk SWR, TELLUX Next)

Lonely Mountains - Downhill (Megagon Industries / Thunderful Publishing)

(Megagon Industries / Thunderful Publishing) Pingunauten Trainer (Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Duisburg-Essen)

Beste Spielewelt und Ästhetik

Lost Ember (Mooneye Studios)

Sea of Solitude (Jo-Mei / Electronic Arts)

(Jo-Mei / Electronic Arts) The Longing (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg)

Bestes Mobiles Spiel

Arbo (It Matters Games)

Song of Bloom (Kamibox)

(Kamibox) Stranded Sails (Lemonbomb Entertainment / Rokaplay)

Bestes Expertenspiel

Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Avorion (Boxelware)

(Boxelware) The Longing (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts)

(Respawn Entertainment / Electronic Arts) Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Unrailed! (Indoor Astronaut / Daedalic Entertainment)

Bestes Familienspiel

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games / HandyGames)

Tilt Pack (Navel / Super.com)

Bestes Serious Game

Kleine Löschmeister (Daedalic Entertainment Bavaria / Versicherungskammer Bayern)

Tapestories (Pop Rocket Labs / PETA Deutschland e.V.)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games / HandyGames)

Nachwuchspreis: Bestes Debüt

Avorion (Boxelware)

Lonely Mountains - Downhill (Megagon Industries / Thunderful Publishing)

The Longing (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg)

Nachwuchspreis: Bester Prototyp

Couch Monsters (HTW Berlin)

(HTW Berlin) Echoes of Etrya (S4G School for Games)

Prim (CMMN CLRS)

Sonority (Eigenproduktion)

Wild Woods (HAW Hamburg)

Spielerin/Spieler des Jahres

Gob b (Fatih Dayik)

(Fatih Dayik) GameTube (Daniel Feith, Martin Le, Michael Obermeier und Christian Schneider)

MoAuba (Mohammed Harkous)

Sonderpreis der Jury

Fold it (University of Washington)

Publikumspreis