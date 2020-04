Horizon - Zero Dawn: Angeblich Trilogie geplant, nicht mehr für PS4

PC PS4

Horizon - Zero Dawn ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sony Interactive Entertainment hat angeblich grünes Licht für eine Trilogie von Spielen im Universum von Horizon - Zero Dawn (im Test, Note: 8.5) gegeben. Das berichtet die britische Spielewebseite videogamescentral.com. Danach hätten die Schöpfer von Horizon - Zero Dawn, das Amsterdamer Studio Guerrilla Games, schon immer den Wunsch gehabt, eine ganze Serie von Horizon-Spielen zu veröffentlichen - und sogar bereits ein mehrteiliges Script verfasst - aber erst nach dem großen Erfolg des Erstlings sei dieser Plan auch in die Tat umgesetzt worden.

Gerüchte über eine Fortsetzung gibt es bereits seit einiger Zeit. Wie VCG weiter berichtet, sei der Fokus der Entwicklung inzwischen allerdings komplett auf die PlayStation 5 gerichtet und eine Veröffentlichung für die aktuelle Sony-Plattform unwahrscheinlich.

Neben einer größeren und offeneren Spielwelt könnte ein Koop-Modus im Nachfolger enthalten sein. Letzteres war schon für den ersten Teil geplant, ist dann jedoch aus Zeit- und Ressourcengründen verworfen worden. Als Beleg führt VCG angeblich auf Echtheit geprüfte Konzeptgrafiken aus einem chinesischen Forum an. Auf dem Bild bekämpfen mehrere Spielfiguren einen der bekannten Robotersaurier. Allerdings gibt es schon im Erstling Missionen, bei denen die eigene Spielfigur von KI-gesteuerten Gefährten unterstützt wird.

Auch Sony sei "sehr an einer Online-Funktionalität des Nachfolgers interessiert". Es habe auch Pläne für eine Koop-Demoversion gegeben, deren Spielstand in die Vollversion von Horizon - Zero Dawn 2 übernommen werden kann. Ob diese Pläne weiter verfolgt würden, sei aber unklar.