Torchlight 3: Neu integriertes Housing-System vorgestellt

PC XOne PS4

Vermutlich als Überbleibsel des ursprünglich als Shared-World-Spiel geplanten Torchlight 3 wird Echtra Games ein Housing-System, im Spiel schlicht Forts genannt, einführen. Dieses Fort soll ein anpassbarer und personalisierbarer Ort in der Spielwelt sein, der nicht nur zu Dekorationszwecken da ist, sondern auch Buffs und Quests hervorbringt sowie ein wenig Crafting ermöglicht.

Ein Anwesen, in dessen Bibliothek geforscht wird, Arkankristalle gehortet werden und exotische Pflanzen wachsen? Oder lieber eine Eisenfestung gefüllt mit Waffen, Übungsplätzen und Trophäen aus euren zahlreichen Abenteuern? Die Möglichkeiten sind endlos und nur ihr bestimmt, wohin es geht.

Die neuen Forts werden für den gesamten Account gelten. Alle Charaktere, auch die neu erstellten, können dann von Beginn an von den Rezepten, Aufwertungen und Ressourcen profitieren. Eine leichte Simplifizierung bringen Gebäude im Fort mit, in denen ihr eure Fähigkeiten wieder verlernen und diese eurem vielleicht weiterentwickelten oder geänderten Spielstil noch einmal neu anpassen könnt. Das in Rollenspielen gerne vorkommende Verskillen des Charakters dürfte damit ebenfalls der Vergangenheit angehören:

Wir möchten, dass Spieler ihre Builds im Laufe des Spiels anpassen können und sich nicht genötigt fühlen, sich auf einen Stil festlegen zu müssen. Um die Fähigkeitsstationen nutzen zu können, müsst ihr allerdings eine bestimmte Menge an Rückerstattungspunkten verwenden. Euren ersten erhaltet ihr, wenn ihr Stufe 5 erreicht und erhaltet sie dann alle 10 Stufen.

Für die Buffs ist der Glücksbaum zuständig, der in eurem Fort zunächst nur als kleiner Sprössling wächst. Wird er mit gefundenen Gegenständen aus dem Inventar "gefüttert", gedeiht er zu einem blühenden Kirschbaum und gewährt zusätzliche Glücksboni. Ob das neue Housing-System eine unterhaltsame und auch etwas entspannende Ergänzung zum ansonsten hektischen Hack-and-Slay-Alltag in Torchlight 3 bietet oder nur die Vercasualisierung der Spielereihe bedeutet, muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Tyler Thompson, Co-Lead-Designer neben Max Schaefer, kritisierte in dieser Woche das Komfort-Feature, das die Pets für den Spieler in die Stadt schickt um überflüssiges Loot zu verkaufen, mit deutlichen Worten: