PC Gaming Show: Termin für Online-Veranstaltung steht fest

Im Rahmen der E3 finden so einige Veranstaltungen und Präsentationen statt. Darunter fällt auch die PC Gaming Show des amerikanischen Magazins PC Gamer, die sich vornehmlich an – wer würde etwas anderes erwarten – Rechenknecht-Spieler richtet. Nachdem die E3 2020 nun aber in ihrerer regulären Form aufgrund des Covid-19-Virus nicht stattfinden wird, haben die Organisatoren sich für eine digitale Ausgabe der PC Gaming Show entschieden.

Stattfinden wird sie demnach am 6. Juni 2020, also vor dem eigentlich geplanten Termin der E3 2020. Diese sollte vom 9. Juni bis zum 11. Juni 2020 in Los Angeles abgehalten werden. Sehen könnt ihr sie wahlweise auf Twitch, YouTube, Twitter oder Facebook. Eine genaue Uhrzeit wurde noch nicht genannt, ebenso wenig wie mögliche Inhalte.