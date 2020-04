PM: Final Fantasy XII: The Zodiac Age erhält heute ein neues Update auf PS4

PC Switch XOne PS4

Final Fantasy 12 - The Zodiac Age ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Final Fantasy 12 - The Zodiac Age ab 19,75 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Duncan Heaney, Web Content Editor:

Falls ihr bereits auf eine Gelegenheit wartet, erneut in die Welt Ivalice einzutauchen, haben wir gute Nachrichten für euch: Heute erscheint ein neues Update für Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Zurzeit findet zudem die Rabattaktion „Big in Japan” statt, durch die ihr satte 50 % beim Kauf des Spiels sparen könnt! Falls ihr es noch nicht gezockt habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn der neue Patch bringt einige bedeutende Veränderungen – und viele davon haben sich die Fans schon seit langem gewünscht.

Erhaltet hier einen kurzen Überblick der Neuerungen:

Ihr könnt jetzt Lizenzen zurücksetzen

In Final Fantasy XII: The Zodiac Age weist ihr jedem Charakter in eurer Gruppe bis zu zwei Lizenzbretter zu. Sie ähneln Jobs, da über sie definiert wird, welche Rolle der Charakter im Kampf spielt.

So kann der verwegene Balthier zum Beispiel als Paladin eine Menge Schaden verursachen und mit dem mächtigen Brecher-Lizenzbrett auch mehr davon einstecken. Auch könnte die hochgeborene Ashe die Zerstörungskraft einer Schwarzmagierin mit den Unterstützungszaubern der Zeitmagierin kombinieren.

Dieses wahnsinnig flexible System gibt euch viel Kontrolle – doch die Fans hatten ein Problem mit ihm. Sobald ihr die Rolle eines Charakters festgelegt hattet, konntet ihr eure Entscheidung nicht mehr ändern.

Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Geht einfach nach Rabanastre (die Stadt, in der das Spiel beginnt) und besucht dort Montblanc, den Anführer von Clan Centurio. Bei ihm könnt ihr eure Lizenzen ändern und somit eure Charaktere neu anpassen. Ihr erhaltet dadurch die Möglichkeit, nach Herzenslust neue Kombinationen auszuprobieren!

Ihr habt jetzt 3 Gambit-Sets

Ein weiterer wichtiger Teil von Final Fantasy XII ist das Festlegen der Gambits. Durch sie könnt ihr eurem Team bemerkenswert präzise Verhaltensweisen zuordnen – zum Beispiel das Benutzen eines Heilzaubers, wenn die Gesundheit eines Charakters auf einen kritischen Wert sinkt, das Priorisieren des stärksten Feindes im Kampf und so weiter.

Mit verschiedenen Gambits zu experimentieren, ist einer der unterhaltsamsten Aspekte des Spiels und zudem jetzt noch komfortabler. Mit dem Update könnt ihr bis zu drei Gambit-Sets festlegen und anschließend nach Belieben zwischen ihnen wechseln.

Dadurch ist es für euch jetzt noch viel einfacher, eure Teams auf bestimmte Situationen auszurichten. Nehmen wir als Beispiel mal eine Taktik, die darauf abzielt, mehrere Feinde möglichst schnell zu erledigen. Wenn ihr damit auf einen besonders starken Feind oder Boss trefft, werdet ihr wahrscheinlich nicht besonders effektiv sein.

Jetzt könnt ihr allerdings sofort zu einem anderem Gambit-Set wechseln. Dieses könnte darauf ausgerichtet sein, einem einzelnen Ziel Schaden zuzufügen oder das Team am Leben zu halten. Letztendlich verbringt ihr so weniger Zeit in den Menüs und könnt euch mehr auf die Erkundung der Welt und die Kämpfe an sich konzentrieren.

Der Original-Soundtrack von Final Fantasy XII ist jetzt verfügbar

Final Fantasy XII: The Zodiac Age bietet einen komplett überarbeiteten Soundtrack – und der ist unserer Meinung nach wirklich wundervoll.

Uns ist allerdings auch klar, dass viele Leute das Original bevorzugen. Deshalb gibt euch The Zodiac Age die Option, zur ursprünglichen PS2-Musik zu wechseln.

Mit dem Patch erhaltet ihr als dritte Auswahlmöglichkeit den Original-Soundtrack. Dieser ähnelt der ursprünglichen PS2-Musik, verwendet aber Samples von höherer Qualität und an manchen Stellen eine andere Instrumentation.

Ihr könnt im Menü zwischen den Soundtracks wählen. Findet selbst heraus, welcher euch am besten gefällt. Jeder von ihnen ist auf seine eigene Weise toll – ihr könnt also nichts falsch machen.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – jetzt im Angebot

Wir hoffen, dass euch die Neuerungen in Final Fantasy XII: The Zodiac Age gefallen – schließlich wird durch sie ein großartiges RPG sogar noch besser.

Alle, die dieses einzigartige RPG noch nicht erleben konnten, sollten jetzt gut zuhören: Die Rabattaktion „Big in Japan” von PlayStation beginnt heute. Dabei winken euch enorme Rabatte auf die bedeutendsten Titel aus Japan. Das schließt natürlich auch Final Fantasy XII: The Zodiac Age ein.

Auch andere Final Fantasy-Spiele sind im Angebot, darunter Final Fantasy XV Royal Edition, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Final Fantasy VIII Remastered und noch mehr!