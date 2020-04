PM: Die „Big in Japan”-Werbeaktion vom PlayStation Store beginnt heute

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation.Blog-Team:

Die „Big in Japan”-Werbeaktion vom PlayStation Store beginnt heute! Dieses Angebot feiert die Studios und die verschiedenen Gameplay-Angebote aus Japan.

Also die perfekte Chance, an Capcoms großartiger Resident Evil 2: Deluxe Edition zu zeigen, wie ihr mit einer Zombie-Apokalypse umgehen würdet. Eine Gelegenheit, eure Survivalskills in From Softwares ebenso schönem wie gnadenlosem Dark Souls III zu beweisen. Oder ein paar alte Freunde zu treffen, um in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy in den Kampf zu ziehen.

Dies sind nur ein paar der Erlebnisse, die euch in der „Big in Japan”-Werbeaktion erwarten. Seht euch im PlayStation Store die gesamte Auswahl an Titeln an und klickt euch durch, um den Aktionspreis zu erfahren.

Die „Big in Japan”-Werbeaktion beginnt heute und endet am Samstag, 9. Mai, um 00:59 Uhr MESZ.

Big in Japan