Battlefield 5: Finales Update angekündigt

PC XOne PS4

Seit dem Release im November hat Entwickler Dice Battlefield 5 (im Test, Note 9.0) mit einer Reihe kostenloser Inhalts-Updates versorgt, die unter anderem neue Karten und Waffen, aber auch den Battle-Royale-Modus Feuersturm (im Test, Note 8.0) einführten.

Am 29. April 2020 erscheint das nächste Update mit Namen "Kapitel 6: Into the Jungle". Nun wurde auf dem Blog zum Multiplayer-Shooter unter dem Titel "Die Zukunft von Battlefield V" das letzte große Standalone-Update angekündigt.

Das Update wird im Juni erscheinen und neben neuen Waffen und kleinen Spielanpassungen auch nicht näher definierte neue Inhalte bieten. Auf Twitter wurde eine neue Map mit Codenamen Lybia angeteasert. Mehr zu den neuen Inhalten wollen EA und Dice erst später verraten.

Nach dem Sommer-Update wird es zwar keine neuen Inhalte mehr geben, die Ballerei im 2. Weltkrieg wird aber weiter betreut. So wird es neue wöchentliche Herausforderungen, Events wie Friday Night Battlefield und Community Games Updates geben. Außerdem wolle das Team natürlich weiter Cheating bekämpfen.