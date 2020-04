Epic Store: For the King kostenlos // Nächste Titel bekannt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Ab sofort und bis zum 30. April steht mit dem Taktik-RPG For the King ein weiteres kostenloses Spiel im Epic Games Store zum Download zur Verfügung. For the King versetzt euch in das Königreich Fahrul, das nach dem Mord am König im Chaos versinkt, von Monstern und Banditen terrorisiert wird. Auf Ersuchen der Königin macht ihr euch mit einer Gruppe auf die Suche nach dem Mörder und dem Ursprung des Chaos.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, eure Charaktere haben spezielle Angriffe und besondere Fähigkeiten, die es strategisch einzusetzen gilt. Der Titel setzt zudem auf Roguelike-Elemente und in jedem Durchgang erwarten euch neu generierte Gebiete - dies erhöht den Wiederspielwert, birgt aber natürlich auch Frustpotential. For the King bietet euch einen reinen Singleplayer-Modus, allerdings könnt ihr den Titel auch online oder offline im kooperativen Modus angehen.

Die beiden nächsten kostenlosen Titel, die ab dem 30. April erhältlich sind, stehen bereits fest: Freunde des Survival-Horrors freuen sich auf den Klassiker Amnesia - The Dark Descent (im User-Test), außerdem erwartet euch mit Crashlands ein Action-RPG.